Andrea Esteban 14 MAR 2026 - 23:00h.

Derrota contundente en el Bernabéu

Tremendo choque entre Sangaré y Camavinga: el jugador del Elche sale mareado

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El Elche sufrió otra noche difícil en el Santiago Bernabéu (4-1), donde el Real Madrid demostró su jerarquía combinando titulares y canteranos del Castilla. A pesar de los intentos del equipo franjiverde, los blancos controlaron el partido de principio a fin, encerrando al Elche en su área. El único alivio para los ilicitanos llegó gracias a un error de Camavinga que terminó en autogol de Manuel Ángel.

A continuación ponemos notas a la actuación de los jugadores del Elche frente al Real Madrid:

Las notas de los jugadores del Elche en el Santiago Bernabéu

Matías Dituro (5): A pesar de recibir tres goles, tuvo intervenciones importantes que evitaron una derrota más abultada. Salidas valientes ante Vinicius, y reacción correcta en los remates desde la frontal. Fue de lo más destacable de un equipo superado. Sin embargo, nada pudo hacer frente al golazo de Güler desde 70 metros.

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Víctor Chust (4): El joven central sufrió mucho ante la movilidad de Brahim y Vinicius. Correcto en despejes, pero sobrepasado en velocidad y en el uno contra uno. Falta experiencia para partidos de esta magnitud.

David Affengruber (4): Amarilla temprana por una entrada sobre Vinicius que dejó clara su dureza, pero sin suficiente contundencia defensiva. Fue superado en varias ocasiones y participó poco en la construcción de juego.

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Léo Pétrot (5): Intentó frenar ataques por banda y estuvo atento en algunos duelos, pero sus marcas se vieron superadas ante la rapidez y cambios de ritmo del Madrid. Aun así, mantuvo la concentración hasta el final.

Buba Sangaré (4): Partido complicado, sufrió un golpe que le dejó aturdido y tuvo que ser sustituido por Adrià Pedrosa. Muy difícil de valorar por la poca continuidad que tuvo en juego y la lesión.

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Martim Neto (5): Correcto en la distribución y la presión, pero demasiado superado en intensidad. Intentó ayudar en la salida de balón y en la recuperación, pero el Madrid dominó todas las zonas.

Federico Redondo (5): Se dejó ver en el centro del campo, buscando equilibrio y presencia física. Le faltó claridad ofensiva y más llegada, pero fue constante en su esfuerzo y ayudas defensivas.

Aleix Febas (4): Muy sobrepasado por la presión madridista. Tuvo algunas conducciones interesantes, pero siempre con mucho peligro encima y sin capacidad de generar juego efectivo.

Germán Valera (5): Protagonista de alguna arrancada peligrosa, aunque aislado. No logró asociarse con André Silva de forma fluida. Se le vio rápido, pero sin impacto real en el marcador.

Luis Cepeda (5): Intentó combinar y acercarse al área, pero siempre bien controlado por la defensa blanca. Su remate desde lejos no encontró portería y estuvo lejos de ser determinante.

André da Silva (5): Tuvo la más clara del primer tiempo con un cabezazo que pudo sorprender, pero estaba en fuera de juego. Peleó en el área y mostró movilidad, pero sin acierto para incomodar realmente al Madrid.

Los suplentes de Eder Sarabia

Adrià Pedrosa (5): Ingresó para refrescar la banda izquierda, correcto en contención, pero el dominio blanco le neutralizó.

Marc Aguado (5,5): Salvó ocasiones claras de Rafa Mir y André Silva en la segunda mitad, demostrando concentración y reflejos.

Rafa Mir (4, 5): Intentó rematar y presionar, pero sin eficacia. Sus acciones fueron desvíadas o bien bloqueadas.

Diang (6): Cambio con impacto. Entró con energía y protagonizó la jugada del gol del Elche: recuperó el balón tras el error de Camavinga, se metió en el área y dio el pase de la muerte, provocando que Manuel Ángel se marcase en propia puerta al intentar despejar. Fue el único momento en el que el Elche logró castigar un fallo del Madrid.

Josan (n.c)

Pedro Bigas (n.c)