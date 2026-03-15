Alineaciones confirmadas del Mallorca - Espanyol de la jornada 28 de LALIGA EA Sports

Alberto Cercós García 15 MAR 2026 - 13:04h.

Martín Demichelis se estrena en Son Moix con el claro objetivo de sumar un importante triunfo

La lucha por no descender, de infarto: 9 equipos, predicciones de Big Data y puntos estimados

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El RCD Mallorca recibe este domingo al RCD Espanyol en Son Moix, y lo hace con diferentes alicientes a tener en cuenta. El primero de ellos reside en el banquillo local. Y es que Martín Demichelis se estrena como técnico bermellón en el feudo del equipo. A su llegada al estadio, la afición ya ha puesto su granito de arena con un recibimiento por todo lo alto. Los baleares necesitan ganar ante un Espanyol que no suma de tres en todo este 2026. Por su parte, el Mallorca busca salir de los puestos de descenso. De ganar, lo haría automáticamente, metiendo en la zona roja al Elche y adelantando también al Alavés. Es un partido crucial para ellos.

Los periquitos quieren lograr su primer triunfo del año ante un rival que está también muy necesitado. El equipo catalán encadena hasta diez jornadas sin ganar, la última victoria data del 22 de diciembre en San Mamés. Desde entonces seis derrotas y un empate hacen que los de Manolo González vayan cayendo poco a poco en la clasificación de LaLiga. Aún con un importante colchón respecto a los puestos de descenso, el Espanyol quiere de una vez por todas revertir su crítica situación.

Alineación confirmada del RCD Mallorca

Si algo funciona, no lo toques. Las buenas sensaciones del Mallorca ante Osasuna hace una semana ayuda a Demichelis a alinear el mismo once que empató 2-2 en Pamplona.

Portero: Leo Román.

Leo Román. Defensas: Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo y Johan Mojica.

Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo y Johan Mojica. Centrocampistas: Samu Costa, Omar Mascarell, Manu Morlanes y Pablo Torre.

Samu Costa, Omar Mascarell, Manu Morlanes y Pablo Torre. Delanteros: Mateo Joseph y Vedat Muriqi.

Alineación confirmada del RCD Espanyol

Algún cambio en el once respecto al empate del Espanyol ante el Oviedo.