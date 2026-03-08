Alberto Cercós García 08 MAR 2026 - 11:57h.

Vedat Muriqi sigue en plena forma y, tras un nuevo doblete, sus registros con el Mallorca ya son históricos

El uno por uno y notas de Osasuna ante el Mallorca con dos suspensos

Compartir







Los números de Vedat Muriqi hacen que su leyenda en el RCD Mallorca siga creciendo. Con un nuevo doblete en Liga, el delantero kosovar sigue batiendo récords y está cada vez más cerca de quedarse para siempre en la historia del club como uno de sus máximos referentes goleadores. Desde hace tiempo, Muriqi va en camino de batir a Samuel Eto'o como el jugador bermellón que más goles ha marcado en Primera División. Los 54 del camerunés parece que se quedarán cortos, y es que con 18 tantos esta temporada, Muriqi está en su mejor momento. El kosovar ya ha dejado atrás en la clasificación histórica a nombres como Dani Güiza, Juan Arango o Víctor Casadesús, y su último paso es Eto'o. Aún con 11 partidos para que termine la temporada y con 52 goles en la tabla histórica del Mallorca en Liga, el récord está al caer.

"Hemos empezado bien en las dos partes, con la diferencia de dos goles. Pero en cinco minutos nos meten dos, como en casa. Son puntos importantes, en El Sadar es muy complicado ganar. Con 0-2 te pueden cambiar el partido y pudimos perder en la última acción. Nos gustaría llevarnos los tres puntos por cómo ha ido, pero uno está bien por el partido que hemos hecho. Cuando llega el balón largo (en la acción del 0-1 donde Sergio Herrera comete un error garrafal) sentía que iba a llegar, el portero se equivoca y también es un poco de suerte, estoy intentando aprovechar este ritmo", analizaba Muriqi tras el partido ante Osasuna.

PUEDE INTERESARTE Osasuna nunca se rinde y corta el estreno triunfal de Demichelis en Mallorca

Vedat Muriqi ya ha superado en un dato a Eto'o

En plena lucha con Kylian Mbappé y Lamine Yamal por el 'pichichi', Muriqi está claramente ante su mejor temporada. Sus 18 goles hasta la fecha, además, ya mejoran e igualan otros registros de diferentes delanteros que han pasado por la isla. El propio Eto'o, por ejemplo, marcó en su mejor temporada 17 goles. Uno más lleva ya Vedat, superando ese registro del camerunés. En este en concreto, lejos tiene aún los 27 de Dani Güiza.

Y en datos históricos, lo dicho. Muriqi tiene a únicamente dos dianas más el récord de Eto'o. De lograrlo, de igualar y superar la cifra de 54 goles, el delantero kosovar se convertirá en el máximo artillero histórico del Mallorca en Primera División. Un dato que, viendo su evolución esta temporada, claramente logrará. Ahora la incertidumbre será averiguar cuándo. Por lo pronto, el próximo domingo el Mallorca recibe al Espanyol en una nueva final por la permanencia.