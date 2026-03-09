Celia Pérez 09 MAR 2026 - 23:45h.

El técnico perico valora el empate del equipo ante el Real Oviedo

Santi Cazorla se suma a los aplausos en el homenaje a Dani Jarque en el RCDE Stadium

Manolo González, entrenador del RCD Espanyol, ha analizado esta noche el empate de su equipo ante el Real Oviedo en un duelo donde los pericos fueron superiores, pero aún así no consiguieron imponerse a su rival. El técnico perico ha destacado todas las ocasiones que tuvieron durante el partido y ha querido dejar a un lado un posible penalti a El Hilali.

Un punto frente al Real Oviedo: "Yo creo que si somos objetivos, cualquiera que haya visto el partido es un partido para ganarlo bien. Al final se te complica con el 0-1, que está mal defendida por nuestra parte. A partir de ahí de la primera parte creo que es de las mejores primeras partes del equipo que ha hecho este año. La segunda ha habido un momento de cansancio que nos ha costado más, pero aun así hemos seguido generando situaciones. La única pega que tal como estaba el partido que incluso en una contra te pudieran marcar ellos, pero la verdad que el equipo ha generado mucho como par haber empatado solo".

Falta definición: "Porque sobre todo hemos llegado bien a los últimos metros, línea de tres cuartos, hemos encontrado el centro bien. Hemos finalizado mal y eso en el fútbol se paga. Es muy raro ver un equipo como el Espanyol de esta situación en la tabla generar 28 situaciones de tiros a puerta".

Penalti a El Hilali: "Para mí exagera a lo mejor un poco la caído, contacto hay. A partir de ahí cada semana es lo mismo un poco, los contactos cuando sí o cuando no".