Fran Fuentes 14 MAR 2026 - 16:49h.

Usuarios han vuelto a viralizar la mítica entrevista donde el delantero jerezano dice cuál es su película favorita

Los cameos de futbolistas en la saga Torrente: de Fernando Torres a Iker Casilas o Sergio Ramos

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Dani Güiza es leyenda del fútbol español y de LALIGA. El jerezano sigue siendo, a día de hoy, el último Trofeo Pichichi español, en la temporada 2007/2008, con 27 goles marcados en el Mallorca. Sin un solo penalti y en un equipo de la parte baja en el que, gracias a sus goles, acabó el curso como séptimo clasificado. Antes de los Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Benzema, Lewandowski o Mbappé estaba el gaditano. Además, fue una pieza clave desde el banquillo para Luis Aragonés en la consecución de la Eurocopa del 2008, en la que se proclamó campeón, y también ganó títulos con el Fenerbahçe. Pues hay no pocas personas que solo le recuerdan por el meme de su película favorita: Torrente.

El delantero, que sigue en activo en las filas de Jerez Industrial, aún no concibe la retirada. A sus 45 años, sigue marcando goles en la Primera División Andaluza, séptima categoría nacional, y siendo importante en el equipo desde su llegada. Eso sí, muchos le recuerdan por aquella entrevista viral que, cada tanto, vuelve a aparecer por los timeline de los usuarios en redes sociales.

Aquella mítica entrevista del antiguo Gol TV tenía la típica parte del test picadito, con preguntas y respuestas cortas. A Dani Güiza le preguntaron por su película, actor y actriz preferidas, y la respuesta no dejó indiferente a nadie: "Película, Torrente. Actor... Torrente, y actriz, esa que sale en Torrente, la pescadera, que dice '¡Torrente, Torrente!'", comentaba entre risas.

Pues bien, aquello resultó viral antes incluso de que las redes sociales fueran tan populares y estuvieran tan extendidas como ahora. Y, cada tanto, algún usuario la recuerda y se vuelve a hacer viral. En su momento, las reacciones fueron desde los que se tomaron la respuesta con humor hasta aquellos tuiteros con alma de críticos cinematográficos que trataron de ridiculizar los gustos y preferencias del delantero. Pero su opinión no importa, porque esa gente no sabe cuánto pesa una Bota de Plata ni una Eurocopa. En cambio, don Daniel González Güiza, sí.

De entre los que se tomaron aquello con humor, muchos de ellos se han acordado del mítico delantero jerezano en el día del estreno de la nueva película de Torrente, imaginando que, seguramente, se trate de todo un acontecimiento para él. Una excusa perfecta para volver a viralizar el meme e incluso para que algún usuario lo caracterice llorando de la emoción mientras arranca el nuevo filme de Santiago Segura.