Joaquín Anduro 13 MAR 2026 - 13:47h.

El mundo del fútbol, presente en la exitosa saga de Santiago Segura

Santiago Segura ha propuesto a Lamine Yamal salir en 'Torrente 6'

Este viernes se estrena en los cines de toda España 'Torrente Presidente', la sexta entrega de la popular saga de Santiago Segura con el expolicía que ya es historia del cine español. Sus películas cuentan con la colaboración habitual de personajes de toda índole de la farándula del país y no podían faltar los futbolistas que, como Fernando Torres o Iker Casillas, han participado con cameos en alguna de sus partes.

Después de la fama conseguida con el primer film, ya para la segunda parte se dispararon estas apariciones especiales. Sin embargo, más allá de la pasión de José Luis Torrente por el Atlético de Madrid, los representantes del mundo del fútbol aún no habían tenido sus presencias como las de cantantes, presentadores, modelos, humoristas...

Fue en la tercera entrega de la saga, 'Torrente 3, el Protector', cuando las primeras estrellas del fútbol dieron su toque a la película más taquillera de 2005. Tras tantos guiños al Atlético de Madrid durante las dos primeras partes, no podía faltar el ídolo colchonero del momento, Fernando Torres, que salvaba al personaje interpretado por Santiago Segura y su 'cuerpo de seguridad' y a la eurodiputada Giannina Ricci de la explosión de una granada.

Esta afición rojiblanca le costaba a José Luis Torrente problemas con su hijo Pepito, interpretado por Carlos Latre, por su pasión por el Real Madrid. Una pelea en un local nocturno acaba con Iker Casillas, Guti e Iván Helguera cargando contra el agente madrileño para defender al club blanco.

En 'Torrente 4: Lethal Crisis', el expolicía entra en la cárcel y, allí, coincide con varios jugadores en un partido de fútbol que recuerda al de Evasión o Victoria con el toque personal de Santiago Segura. Ante la amenaza de la presencia de Cesc Fábregas en el equipo rival, José Luis Torrente descarta primero al Kun Agüero de su equipo para terminar jugando con El Langui de portero contra una amplia representación madridista con Sergio Ramos, Raúl Albiol, Gonzalo Higuaín o el actual entrenador merengue, Álvaro Arbeloa.

Para la quinta entrega de la saga, Santiago Segura reconoció que había tenido contactos con varios futbolistas pero no había logrado el permiso de los clubes. No empañó esto el guiño al fútbol con la final del Mundial entre Catalunya, dirigida por Tomás Roncero y Argentina, por Jorge D'Alessandro, la cual aprovechan los protagonistas para realizar un meticuloso robo en EuroVegas.

Los cameos de futbolistas en 'Torrente Presidente'

Para 'Torrente Presidente', seguro que Santiago Segura nos tiene preparadas varias sorpresas, con Lamine Yamal entre los rumores de cameos. El que parece confirmado es Dani Güiza, uno de los principales fans de la saga como él mismo reconoció en una entrevista que es historia del fútbol español, tal y como ha dejado entrever el director de Carabanchel.