Martin Ink, socio de Sergio Ramos, da novedades sobre la compra del Sevilla: "Va todo bien"

SevillaSergio Ramos aterriza en Sevilla. Tras la visita al Ramón Sánchez-Pizjuán de Martin Ink, CEO de Five Eleven Capital, coincidiendo con el duelo liguero ante el Rayo Vallecano, el camero pisa suelo hispalense. Las cámaras de ElDesmarque han cazado este jueves al laureado defensa, aún sin equipo, en los aledaños del Aeropuerto Internacional de Sevilla-San Pablo.

En palabras de Ink, el proceso de compra del Sevilla FC por parte del holding futbolístico que camino junto a Sergio Ramos "va bien". Unas declaraciones que casan a la perfección con la presencia del camero en días importantes en la negociación.

Sergio Ramos aterriza en Sevilla en días clave para la compra del club

El proceso de compra se encuentra en los últimos días del manido periodo de exclusividad que arrancó tras la victoria del Sevilla ante el Athletic Club del pasado mes de enero. Sergio Ramos, junto a Five Eleven Capital, continúan estudiando a fondo las cuentas de la entidad rojiblanca, para así poder fijar el precio final de la compra.

Así las cosas, se acerca el momento de tomar la decisión clave: seguir adelante o no. Sergio Ramos, que firmó una LOI, sigue disfrutando de una posición prioritaria para hacerse con el control del club, pero expirará próximamente.

Según añade ABC, Martin Ink y Sergio Ramos están buscando nuevos inversores para aterrizar en el Sevilla FC, de ahí la presencia del camero estos días en la capital hispalense. En un primer momento se situó la propuesta en unos 450 millones de euros. No obstante, como se citaba, la oferta final llegará tras la Due Diligence.

Con el equipo que dirige Matías Almeyda inmerso en sellar cuanto antes la permanencia en LALIGA EA Sports, el Sevilla FC disputa estos días otro partido importantísimo lejos de los terrenos de juego. Sergio Ramos se mueve.