Miguel Casado 15 MAR 2026 - 14:03h.

Este domingo se decide al presidente del FC Barcelona

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Víctor Font y Joan Laporta compiten este domingo en las urnas por la presidencia del FC Barcelona. Desde primera hora de la mañana, están siendo muchos los socios azulgranas que se están pasando por el Spotify Camp Nou para ejercer su derecho al voto y elegir al próximo dirigente del equipo de la Ciudad Condal.

Aitana Bonmatí, Héctor Fort o Marc André Ter Stegen -aunque el portero no ha podido votar-, son algunos de los que han aparecido en escena, además de exjugadores como Sergio Busquets.

El que fuera capitán azulgrana hace unas temporadas ha posado junto a Joan Laporta en el estadio blaugrana, algo que no ha gustado a la candidatura rival. Por ello y por el posicionamiento de Lamine Yamal menos de 24 horas antes de las votaciones, Font se ha quejado ante los medios.

El líder de 'Nosaltres' ha apelado a "las relaciones personales" entre el jugador de Badía y el excuñado de Joan Laporta, Alejandro Echevarría", o al manejo del propio abogado barcelonés del club para "confundir a la gente".

"Es un ejemplo de cómo se hacen las cosas en este Barça, de cómo se utilizan recursos del club en beneficio propio. Los jugadores son activos del club, no son del FC Laporta", expresaba Font.

"Vivimos engañados, creemos que no se nos respeta, que no hay transparencia y queremos que se acabe el Barça limitante, que se cuente con Leo Messi, con todas las leyendas, con los laportistas y con los que no lo son", ha resumido.

Además, se ha mostrado orgulloso de la movilización de la gente. "Hay una masa social que está dispuesta a pasar página", ha afirmado el candidato, quien desea que "ojalá" se pueda batir el récord de participación, que data de 2010 (57.088 votantes). "Se respira mucha movilización, aunque no tengo datos. Hay mucha gente de fuera que ha venido, incluso del extranjero. Este club está más vivo que nunca", ha insistido.