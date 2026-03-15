Día de elecciones en can Barça: del "profundo orgullo" a "la diferencia del Barça con los clubes grandes"

Miguel Casado 15 MAR 2026 - 12:03h.

Joan Laporta y Víctor Font, los candidatos a la presidencia del Barça

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El FC Barcelona celebra este domingo la jornada de elecciones a la presidencia y desde primera hora de la mañana rostros ilustres se han acercado a las urnas para ejercer su derecho al voto. La Balón de Oro y jugadora de la sección femenina del club Aitana Bonmatí y el legendario exjugador culé Sergio Busquets han sido algunos de los más madrugadores y en el Camp Nou han coincidido con el candidato Joan Laporta, que les ha acompañado hasta la mesa de votación.

"Hoy me hace mucha ilusión estar aquí, ejercer mi derecho a voto y formar parte de un día tan importante para el barcelonismo con tanta gente desplazándose para ejercer su derecho a voto en un club tan democrático", ha explicado en declaraciones a los medios la jugadora, que por su lesión de larga duración no ha viajado junto a sus compañeras a Coruña.

Rafa Yuste, Bartomeu o Marc Ciria, otros de los presentes

Marc Ciria, precandidato que no logró alcanzar el número de firmas necesarias para ser aspirante oficial, también ha hablado con la prensa después de introducir su papeleta en la urna y ha reconocido que siente "un profundo orgullo por la jornada".

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"Hemos estado buscando nuestra papeleta y no estaba", bromeaba. "Ha sido apasionante, un camino lleno de responsabilidad", ha dicho sobre el hecho de no haber conseguido los avales necesarios, porque su equipo "quería dar un paso al frente para modernizar el club".

"Al próximo presidente del Barça le pido transparencia y excelencia en el modelo de gestión, un modelo de gobernanza que nos haga sentir orgullosos y que nos sintamos tan orgullosos de lo que pasa dentro del campo como de lo que pasa fuera", ha resumido.

El presidente interino durante estas últimas semanas, Rafa Yuste, comentó que este domingo -en el que además el primer equipo recibe al Sevilla a partir de las 16:15- "es un buen día para la democracia del club, cuanta más gente venga a votar, a manifestar lo que ambos candidatos han explicado en sus programas electorales en estos días muy intensos, mejor. Tienen la oportunidad de escoger al mejor presidente para los próximos cinco años".

"Tengo que ser neutral durante todo el día de hoy porque ese es mi papel. Tanto Font como Laporta son dos socios que tienen muchos años de experiencia en la institución. ¡Qué gane el mejor!", concluía Yuste.

Josep María Bartomeu, presidente del FC Barcelona entre 2014 y 2020, ha considerado este día como el factor diferencial del Barça respecto a otros clubes. "Las elecciones es lo que nos diferencia de los grandes clubes, es la fiesta de la democracia, lo que el Barça representa. El club es de los socios y hoy ejercemos nuestro derecho a votar y es algo que tenemos que celebrar. Espero que haya mucha participación", ha asegurado.