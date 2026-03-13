Joaquín Anduro 13 MAR 2026 - 21:52h.

Víctor Font reivindica su modelo de Barça en el cierre de campaña

Joan Laporta se emociona en el cierra la campaña electoral

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La campaña a la presidencia del FC Barcelona ha acabado este viernes antes de las elecciones de este domingo y con Víctor Font atizando de nuevo a Joan Laporta. El empresario catalán ha acusado al expresidente de "mentir" y de "intentar dividir" al barcelonismo "repartiendo carnets" y se propone como el nombre del cambio en el club azulgrana.

Jaleado por su equipo, voluntarios y simpatizantes al grito de "presidente, presidente", Font entró en escena al ritmo del 'We will rock you' de Queen y pronunció un discurso en el que repasó las principales consignas de su campaña e hizo una llamada a la movilización para reflejar en las urnas que existe "una mayoría social" favorable al proyecto que él defiende.

Víctor Font reivindicó su visión para el Barcelona y confía en convencer a la mayoría del barcelonismo para tomar las riendas del club: "La causa que defendemos, que lo hacemos todos los que estamos aquí y miles de barcelonistas que no están aquí pero vendrán a votar el domingo, es una causa que es tozuda, que trasciende nombres, personas concretas, por un Barça más justo, honesto y más transparente".

"Con un movimiento de peñas fuerte, con una grada de animación potente, con abonados que son respetados, un Barça donde las secciones son tan importantes como el fútbol", destacó el empresario, que le ha dado mucha importancia a las secciones durante la campaña.

Víctor Font cierra atizando a Joan Laporta

Tras una campaña con muchos mensajes cruzados, Font también disparó contra Joan Laporta en su acto de cierre: "Hemos demostrado que hay una mayoría social que quiere un Barça diferente y mejor. Que cuando trabajas y tienes propuestas que ilusionan a la gente, la gente abre los ojos. Ante un expresidente que miente, que quiere dividir, se encontrarán delante, de pie, a gente luchando por el Barça de su gente".

"Un Barça en el que todos los culers se sientan representados por este proyecto que cambiará la historia. Un Barça de todos que abrirá las puertas a los barcelonistas de talento, que no romperá relaciones con el mejor de la historia y en el que las leyendas que han hecho grande al mejor club del mundo serán respetadas", aseveró recordando la marcha de Leo Messi tras las polémicas palabras de Xavi hace unos días.

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Por último, Víctor Font abogó por un club "transparente y participativo" en el que "el 'mes que un club' siga siendo una realidad", antes de terminar su discurso al ritmo del 'Glory days' de Bruce Springsteen.