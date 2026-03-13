Joan Laporta se emociona en el cierra la campaña electoral

Saray Calzada 13 MAR 2026 - 20:41h.

Joan Laporta cerró su campaña electoral en un acto en donde Deco tuvo mención especial

Joan Laporta elogia el rendimiento de Rashford y deja su futuro en manos de Deco: "Hay fórmulas"

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Joan Laporta ha puesto fin a su campaña electoral en un acto en donde han estado los directivos que formarán parte de su Junta si es que es de nuevo elegido por los azulgranas. Uno que ha estado también ha sido Deco al que le ha dedicado unas palabras para darle su lugar tras ser uno de los más criticados por su oponente, Víctor Font. El exmandatario ha dejado buenas momentos en el acto como se puede ver en el vídeo superior.

En el momento en el que la presentadora del evento le anunciaba para que subiera al estrado, Laporta se empezaba a abrazar con los que tenía alrededor y cuando subió al escenario no podía ocultar que estaba conteniendo las lágrimas para no emocionarse.

Joan Laporta, fiel a Flick y Deco

Al expresidente del FC Barcelona se le ha visto hacer de todo en esta campaña electora. De hacer unos macarrones a subirse a un toro mecánico. Si algo sabe Laporta es que su vena carismática gana a mucha parte del barcelonismo y es por muchos momentos como estos por los que se piensa que no tiene rival en estas elecciones y que saldrá de nuevo reelegido.

Su proyecto se basa en la continuidad de Deco y la de Hansi Flick. Mientras que su oponente anunciaba que se estaba negociando por Haaland, él apuesta por lo que le ha funcionado y tiene en casa. El técnico alemán ha conseguido llevar al Barça a un plano diferente a como lo dejó cuando estaba Xavi Hernández. Este éxito deportivo le ha llevado a Joan Laporta a estar seguro en sus últimos años de mandato.

En esta segunda etapa ha conseguido reconducir, al menos en el campo, al equipo y ahora va a por otro mandato de cuatro años en donde espera terminar el Camp Nou, el Espai Barça, y quién sabe si llegará ese homenaje a Messi del que tanto se ha hablado en los últimos tiempos.