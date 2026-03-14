Fran Fuentes 14 MAR 2026 - 13:53h.

"Todos conocemos a Gavi", deja entrever en el día que vuelve a la convocatoria

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Hansi Flick ha comparecido en sala de prensa antes del partido del FC Barcelona frente al Sevilla FC. El técnico alemán ha respondido sobre el regreso de Gavi, que ya tiene el alta médica y al que espera poder dar algún minuto. Del mismo modo, ha valorado la exigencia de la competición en las últimas semanas y no ha querido pronunciarse sobre cuestiones como la nueva grada de animación o las elecciones a la presidencia del club.

Elecciones y nueva grada de animación: "Esta semana tenemos tres partidos más. Es una semana muy importante. Nuestro objetivo es ganar cada uno de ellos. No va a ser fácil. Conocemos los puntos fuertes del Sevilla, nos lo demostraron allí. Presionan alto, van muy bien en el uno contra uno, y veremos qué ocurre mañana, pero tenemos que jugar con confianza, convicción. Es lo que quiero ver del equipo".

¿Las elecciones pueden distraer?: "Estamos 100% concentrados. Primero, en el partido, y luego ya veremos qué ocurre después".

La broma de Hansi Flick sobre Gavi: "No sé si estará ya disponible. ¿Estás segura de que estarás disponible? ¿Lo hemos anunciado ya? Bueno, no lo sé, pues entonces estará disponible. Estoy contento. Espero que pueda disputar algún minuto. Estaría bien tenerle de vuelta. En el entrenamiento lo hemos visto, su dinámica ha sido muy buena y me ha gustado lo que he visto, pero obviamente hay que gestionarlo".

¿Jugará Lamine Yamal: "Veremos".

Hay que frenar a Gavi?: "No, creo que no. Ahora está bien, él sabe que hay que ir paso a paso, poco a poco, tras una lesión como esta. No ha sido fácil para él. Sabemos que tendrá que jugar muchos años por delante, eso es lo que hay que tener en cuenta. Gestionaremos. Estoy muy contento de tenerle de vuelta. Es un partido especial también para él. Por el momento, está con la actitud adecuada. Eso es lo que yo he podido ver. Eso es bueno. Ya veremos cómo evoluciona todo. Cuando uno tiene la confianza como él, él confía al 100% en su cuerpo, y cómo puede jugar y puede jugar. Pero quizá tiene que cambiar un poquito. Todos conocemos a Gavi. Pero me encanta su intensidad. Siempre quiere darlo todo por este club y por este equipo. Es una muy buena noticia tenerle de vuelta".

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Los bajos números de Lewandowsski y Ferran Torres: "No, no me preocupan. Sucede. Ahora es un buen momento para volver. Tras lo que he visto en el entrenamiento, yo creo que vamos por el buen camino".

¿Pasa algo con Roony Bardghji?: "No. no pasa nada. Es un jugador muy profesional. Su actitud es increíble, excelente. Sabemos quién juega en ese puesto y no es fácil. además, jugar con un equipo como este, con la calidad que hay aquí, no es fácil. Pero lo que yo he visto en los entrenamientos es que su actitud y su mentalidad son increíbles. Sé que para él no es fácil, pero está haciendo un gran trabajo".

¿Xavi Espart podría ser titular?: "Cada jugador del equipo puede estar en el once inicial mañana. Pero, en el caso de Xavi, ha entrenado con nosotros. Hace unos meses se lesionó, pero ahora veo que está de vuelta. Hoy por hoy nos está dando una opción más, que eso es importante. Balde y Jules no pueden jugar. Necesitamos opciones y él es una buena opción".

¿Han aprendido a competir mejor en eliminatorias?: "Sí. A veces, tras una derrota como la del Atlético de Madrid, es una lección dura. Creo que hemos aprendido de esa lección. Lo que tenemos que aprender es que hemos jugado cuatro partidos en los últimos once días. En algunas posiciones las opciones son limitadas, algunos vuelven de lesión... después de una lesión quizá necesitamos algo más de tiempo. Marc lo está hcaiendo muy bien, pero también Pedri y Raphinha o Marcus Rashford. Lo que está haciendo el equipo, sua ctitud, su mentalidad, es algo que me gusta y aprecio. Es normal. En once días, tras cuatro partidos, ninguno de ellos ha sido sencillo. Villarreal, Atlético, Athletic Club, Newcastle... han sido muy intensos. Creo que hemos hecho bien las cosas. Es fantástico. Además, tenemos jugadores muy jóvenes que tienen que ir mejorando y lo están haciendo, sin duda".

En qué punto está Frenkie de Jong: "Esperamos que vuelva después del parón. Todo va en el camino correcto. Creo que estará de vuelta tras el parón de selecciones".

Gerard Martín, asentado como central: "Eric no estaba disponible ante el Atlético. No podía jugar porque tenía acumulación de tarjetas. En Newcastle tampoco estuvo disponible. Gerard ha mejorado muchísimo. Es muy agradable ver la actitud que tiene, la mentalidad... está jugando a un gran nivel. Está siempre centrado en el partido y lo que he visto hoy de él en el entrenamiento me alegra de ver. Cubarsí, con 19 años, también lo está haciendo muy bien. Estoy muy contento con ambos".