El Mallorca remonta con polémica ante el Espanyol y sale del descenso

Alberto Cercós García 15 MAR 2026 - 16:33h.

El árbitro vuelve a ser protagonista en LaLiga con una polémica decisión en contra del Espanyol

Uno por uno del Mallorca ante el Espanyol: Pablo Torre y Samu Costa salvan la papeleta de una defensa que hace aguas

Compartir







El RCD Mallorca se lleva con polémica tres importantes puntos ante el RCD Espanyol. Los catalanes se adelantaron en el marcador pasada la primera media hora de partido, con un gol de Pickel. Curiosamente, en clave Espanyol él sería la cara y la cruz del partido. Porque si iba a celebrar el 0-1 con una alegría enorme, toda esa felicidad se desvanecería tras ver una roja directa al empezar la segunda mitad. Una falta muy clara y muy dura a Omar Mascarell que el VAR no dudó en revisar. Si bien ahí el VAR actuó de manera eficiente, lo ocurrido en el 1-1 de Pablo Torre va a dar de qué hablar. Pese a que el cántabro marcó sin mucha oposición, el VAR avisó al colegiado de una falta anterior al disparo de Samu Costa. En las imágenes parece clara, pero el De Burgos mantuvo su decisión. Poco después, sería el propio Samu Costa quien, con un gran movimiento, marcaría el definitivo 2-1 para los locales. Victoria de vital importancia para los de Martín Demichelis, que salen del descenso justo antes de visitar el Martínez Valero.

La crónica del partido

El RCD Mallorca remontó el tanto de Kike García gracias a las dianas de Pablo Torre y Samu Costa (2-1) y logró una victoria sobre el Espanyol con la que sale del descenso, mientras que los pericos pagaron muy cara la expulsión del congoleño Charles Pickel en la segunda mitad. El partido tuvo tramos para los dos equipos, especialmente en una primera parte entretenida a raíz de la gran ocasión que desaprovechó Martin Valjent. Antes, el cuadro periquito dominó desde la presión alta y tuvo varios saques de esquina para hacer daño a un Mallorca timorato.

Los de Martín Demichelis, que se estrenó ante su nueva afición, pudieron adelantarse en el ecuador del primer tiempo, pero el central eslovaco remató al muñeco un balón rechazado dentro del área pequeña que solo tenía que empujar. Respondió rápidamente el elenco de Manolo González, y lo hizo de la mejor manera. En primer lugar, un balón al espacio a Kike García le dejó solo ante Leo Román, pero el linier anuló la acción del que era el primer tanto. A los pocos minutos, el guardameta ibicenco se vistió de héroe para evitar el tanto visitante con un doble remate de Kike, el segundo prácticamente a puerta vacía, pero los buenos reflejos del portero evitaron el desastre para los bermellones.

Sin embargo, el gol caería por su propio peso. En un contragolpe de libro del Espanyol, un pase filtrado de Dolan permitió que Pickel, al primer toque, pusiera el primero en el electrónico ante la sorpresa de la grada de Son Moix, que vio cómo un vendaval espanyolista terminó en otro partido cuesta arriba.

PUEDE INTERESARTE La triple parada de Dmitrovic con varios futbolistas por los suelos y fallos del Mallorca

En el segundo tiempo, Pickel pasaría de ser héroe a villano con una dura entrada sobre Omar Mascarell que de primeras fue amarilla, pero tras una revisión del VAR terminaría por convertirse en una roja decisiva. Demichelis volcó a los suyos al ataque desde los cambios, haciendo debutar al extremo francés Kalumba Jr., que dejó destellos de calidad pero mostró también grandes carencias que explican el motivo de su nula participación hasta la fecha.

En un sinfín de ataques bermellones, quizás fue el que menos peligro arrastraba el que terminó por empatar la contienda. Un balón en la frontal del área que no pudo rematar Samu Costa lo recogió Pablo Torre para, tras varios rechaces, dar aliento a Son Moix, aunque fue revisado en el VAR por una posible falta preevia del portugués. Siguió insistiendo el Mallorca, que se topaba con un Dmitrovic muy fiable y sumó toda la artillería disponible con la entrada de Luvumbo y el paso a un sistema de tres centrales donde Antonio Sánchez y Kalumba hicieron de carrileros. Cuando parecía que el choque estaba destinado al empate, Samu Costa dijo que él tendría la última palabra. El luso, que suma su quinta diana esta temporada, no desaprovechó el regalo de Omar Mascarell, que le dejó solo ante el guardameta rival. Fue un querer y no poder del elenco catalán, que suma ya su undécimo partido sin conseguir los tres puntos ante un Mallorca que sale un mes después de los puestos de descenso e ilusiona con Demichelis, que suma cuatro de sus primeros seis puntos.