Alberto Cercós García 15 MAR 2026 - 16:23h.

Samu Costa termina como el MVP del partido por su gol ante el Espanyol

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El RCD Mallorca sufre y remonta en Son Moix ante el Espanyol, en un partido con cierta polémica. Aún así, los bermellones suman de tres, algo que hacía mucho que no hacían. Los catalanes se pusieron por delante en el marcador durante la primera parte. Luego, tras quedarse con un hombre menos, el Mallorca dio un paso adelante. Primero, con un gol de Pablo Torre y, después, con una gran jugada de Samu Costa. Martín Demichelis se estrena en Son Moix con un importante triunfo que saca al equipo balear de los puestos de descenso.

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Las notas de los jugadores del Mallorca ante el Espanyol

Leo Román: 6. Sin mucho trabajo bajo los palos, pero siempre seguro con los pies. El ibicenco pudo hacer algo más en el 0-1 del Espanyol y tuvo un par de paradas de mérito.

Pablo Maffeo: 5. Errático desde el primer momento. Sin incidencia en el juego y sobrepasado en defensa. Sigue muy lejos de su nivel y eso el Mallorca no nota. Estaba

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Martin Valjent: 6. Un muro en defensa, pero con varias imprecisiones que han podido costar caras al equipo. Por suerte para él, el árbitro no le expulsó en el tramo final.

Antonio Raíllo: 4. Señalado en el gol del Espanyol. Pudo hacer mucho más.

Johan Mojica: 5. Igual que Maffeo, muy fallón en la primera parte. Se le notaba sobrepasado e impreciso en ataque. Pese a que no para de intentarlo, siempre queda reflejado en muchas acciones del juego.

Samu Costa: 8'5. Se lo deja todo en el terreno de juego. Más allá de haber marcado el gol de la victoria para su equipo, el portugués ha sido de lo mejorcito del Mallorca. Ayuda en defensa, ataque con inteligencia. Es pura garra y un box to box de manual. Además, el gol es de '9' puro. Logra ganar la posición, darse la vuelta y anotar con tranquilidad.

Omar Mascarell: 7. Muy centrado durante todo el partido. El de Guinea Ecuatorial es una pieza fundamental en el centro del campo y eso Demichelis lo sabe.

Manu Morlanes: 5'5. Sin mucha incidencia en el partido. Cerca estuvo de tener una ocasión en la primera mitad, pero se marchó en la segunda sin haber dado mucho de sí. Se espera más de él.

Pablo Torre: 7. Su gol abrió el camino de la remontada. Si bien con polémica, el cántabro celebró su segundo gol con la elástica bermallona. Con Demichelis está cogiendo mucho protagonismo, y eso el equipo lo nota. Coge las riendas, baja a recibir y siempre lo intenta. Brújula.

Mateo Joseph: 8. El mejor partido desde que está en Mallorca. Lo único que le ha faltado es el gol, y cerca estuvo de ello en los minutos finales con un disparo al palo. Sacrificado en defensa y veloz en ataque. Perfil que parece haber gustado mucho al nuevo técnico del Mallorca. Gran partido.

Vedat Muriqi: 6. No ha tenido su mejor partido de cara a portería. Bien marcado por los defensas del Espanyol, el kosovar lo intentó de todas las maneras posibles. Con tiros desde fuera del área y remates de cabeza fáciles para Dmitrovic. Eso sí, Vedat lo lucha absolutamente todo. No ha marcado, pero su esfuerzo es parte de la victoria.

Los suplentes de Martín Demichelis

Kalumba Junior: 7. Nadie diría que este ha sido su debut en Primera División. Dio un aire muy necesario al Mallorca, en el momento clave del partido. Rápido, con desborde y con muchas ganas. En los últimos minutos incluso se colocó de lateral zurdo. Cumplió con nota.

Sergi Darder: 6. Salió para dar descanso a Pablo Torre y, con espacios, la clase del de Artà se nota. Probó fortuna en varias ocasiones, pero sin éxito. Necesita dar un paso adelante.

Zito Luvumbo: 6. También dio un aire diferente y necesario al equipo. Lo intentó y le puso ganas, que es básicamente lo que pide Son Moix. Buscó desde fuera del área el gol, y cerca estuvo de conseguirlo.

Antonio Sánchez: NS/NC.