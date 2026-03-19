Pablo Sánchez 19 MAR 2026 - 12:16h.

El detalle del Celta con Damián Rodríguez en el Día del Padre: "Ya estamos de vuelta"

Algunos de los protagonistas no pudieron contener las lágrimas

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El 19 de marzo es una fecha marcado en rojo en el calendario: el Día del Padre. Un momento muy especial para aquellos que tienen la suerte de serlo y que llena de emoción muchos hogares y familias. Par los jugadores del Getafe que lo son también ha sido un día muy especial después de la sorpresa que le tenían preparada.

El club y las familias protagonizaron una bonita sorpresa con los jugadores del Getafe en este Día del Padre. A través de las redes sociales, el conjunto azulón desveló la emoción que supone para ellos tener hijos en un vídeo que venía acompañado de una sorpresa final.

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En primer lugar, los futbolistas fueron expresando su sentir por ser padres y contar con ese inmenso apoyo de su pareja. "Es lo mejor que puedes llegar a tener, de lo que más orgulloso estás", comentaba David Soria. "Es un día importante, que yo siempre en casa lo he celebrado mucho con mi padre, para mí es muy importante, un referente prácticamente en todos los ámbitos de la vida. Me sorprende más que cada día saca fuerzas de donde no las hay, estoy orgullosa de que sea la madre de mis hijos", decía Juan Iglesias.

La sorpresa final

El vídeo elaborado por el Getafe no quedaba ahí. A los futbolistas les fueron enseñando imágenes de su pareja e hijos con bonitas palabras hacia ellos que incluso le hicieron derramar alguna lágrima. Para colmo, una vez terminaron, sus familias se fueron presentando en el Coliseum Alfonso Pérez para rematar la sorpresa. Un instante que hizo muy felices a los chicos y que evidencia la piña que es ese vestuario.

El club colgó en sus redes sociales de manera íntegra la gran sorpresa que recibieron los futbolistas del Getafe por el Día del Padre.