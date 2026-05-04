Celia Pérez 04 MAY 2026 - 11:31h.

El conjunto celeste está firmando una gran temporada

El Celta y Borja Iglesias se la devuelve al Elche: "Va a ser que en el área sí que mandaba él"

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El Celta se reencontró este domingo con la victoria como local en LALIGA, al imponerse por 3-1 al Elche, después de tres derrotas consecutivas en casa, con nueve goles en contra: 0-3 con el Oviedo, 3-4 con el Alavés y 1-2 con el Real Madrid. El conjunto celeste se acerca a Europa de nuevo y pese a todo lleva unos números que le han convertido al cuadro de Claudio Giráldez en uno de los mejores de los últimos años.

Según los datos de @lois_pedrayo, el Celta de Claudio Giráldez ha conseguido hasta el momento la segunda mejor puntuación de los últimos 14 años. El cuadro celeste marcha sexto con 47 puntos, de los 102 posibles. Ello supone un punto más que la temporada pasada y seis puntos por encima de la media en los últimos 14 años.

El cuadro celeste ha conseguido firmar una temporada ilusionante para todos los aficionados celestes. Disputando partidos de Europa League, hasta cuartos de final donde cayeron frente al Friburgo, y manteniendo una temporada más que regular en LALIGA que les permite pelear de nuevo por estar en competición europea la próxima campaña, los de Giráldez afrontan un tramo final trabajando duro.

A falta de cuatro jornadas y de que está noche aún se dispute el Sevilla-Real Sociedad, el Celta marcha sexto con 47 puntos. Por detrás, Getafe y Athletic con 44 puntos, el cuadro txuri urdin, con 43 y si gana esta noche podría subir hasta 46, y Osasuna y Rayo Vallecano con 42 puntos. Por delante aún quedan partidos como el del próximo fin de semana en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, el de casa ante el Levante, la salida a San Mamés y el último en Balaídos frente al Sevilla. Los celestes podrán toda la carne en el asador para certificar cuanto su presencia en Europa.