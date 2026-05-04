Celia Pérez 04 MAY 2026 - 07:31h.

El club y el delantero recuerdan en redes el post del Elche en la primera vuelta

Eder Sarabia defiende a Affengruber y explica su gesto con Iago Aspas: "De los mejores jugadores de la historia del fútbol español"

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El Celta de Vigo se impuso este domingo al Elche en un partido vital para los celestes en la lucha por Europa ante un Elche, metido en la pelea de la zona baja, gracias a los goles Hugo Álvarez, Iago Aspas y Borja Iglesias. Un triunfo clave en lo deportivo y que también aprovechó el cuadro vigués para devolvérsela a su rival tras el partido de la primera vuelta.

Resulta que tras el partido de la primera vuelta, en el que el Elche se impuso al Celta por 2-1 en el Martínez Valero, el cuadro ilicitano decidió retuitear en X un post del Celta con una imagen de Borja Iglesias junto al texto 'en el área manda él'. Aquel 28 de septiembre, el Elche utilizaba dicho tuit para citarlo y añadir una foto de Affengruber en la que se le ve sentado y sonriendo en el vestuario. El central austriaco fue uno de los protagonistas del duelo al cubrir a Borja Iglesias, que igualmente marcó el único tanto celeste.

Pues bien, más de siete meses después, tanto el Celta como Borja Iglesias no han olvidado aquel tuit y ambos se la han 'devuelto' al Elche. El cuadro celeste ha lanzado un post en el que se puede leer 'pues va a ser que en el área sí que mandaba él' junto a varias fotos del ariete celebrando la victoria.

Por su parte, Borja Iglesias ha hecho retuit al post del Celta de Vigo y también a aquel del Elche de hace unos meses en el que aparece la foto de Affengruber.

El delantero salió desde el banquillo y con el 2-1 marcó un buen gol, abajo y ajustado al palo, para sentenciar el partido. Marcó la que tuvo. Tras el gol se creció dándole al equipo muchos recursos para mantener el control.