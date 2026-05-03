Alberto Bravo 03 MAY 2026 - 18:43h.

El sueco se inventó una asistencia a Borja Iglesias de tacón en el área del Elche

Iago Aspas lidera la pelea del Celta por Europa: "Nos da igual UEFA, Champions o Conference"

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VigoWilliot Swedberg dejó para el recuerdo una de las mejores asistencias de la temporada. El extremo sueco se inventó, dentro del área ilicitana, un pase de tacón para dejar completamente solo a Borja Iglesias. Con ese pase el Panda logró el definitivo 3-1 con el que el Celta de Vigo vencía al Elche en Balaídos en el Día de la Madre. Una victoria para romper una mala racha de resultados y colocarse de nuevo en puestos de clasificación para Europa.

Claudio Giráldez, su entrenador, no dudó en describir las virtudes de su joven futbolista: "Es un tío feliz, es feliz. Entiende los roles, se adapta a ellos, trabaja. Es impasible como veis. Parece que ni siente ni padece y eso para mí es una virtud tremenda que sienta que puede reventar el partido de inicio o de banquillo".

Sobre la facilidad del sueco para destrozar partidos saliendo de suplente el técnico explicó que "a veces los partidos por sus características se abren mucho más desde banquillo pero no es una cosa de que él no esté preparado para jugar de inicio. Ha hecho partidos muy buenos de inicio pero tiene condiciones de revulsivo porque cuando todo el mundo está muy cansado es un jugador muy frío".

Sobre el taconazo que le metió a Borja Iglesias confesó Claudio Giráldez que "ha hecho una obra de arte. Para mí el pase que ha hecho es una barbaridad y lo hace desde una tranquilidad pasmosa". "Si lo veis calentar en el previo o por ahí que va con una cazadora parecía que era un turista que pasaba por aquí", bromeó el entrenador.

Claudio Giráldez aseguró que sabía que su entrada al campo iba a ser fundamental para el Celta: "Teníamos claro que iba a reventar el partido porque lo hace un montón de veces y cuanto más frío lo ves mejor jugador es". "Es una suerte tenerlo, los números que está haciendo y todo lo que aporta. Lo digo en tono de humor porque hemos ganado y hay que estar un poquito más contentos", concluyó el técnico celeste alabando a un jugador que esta temporada ya suma nueve goles y seis asistencias.