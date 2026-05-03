Eder Sarabia defiende a Affengruber y explica su gesto con Iago Aspas: "De los mejores jugadores de la historia del fútbol español"
Eder Sarabia saludó a Iago Aspas tras su cambio
El Elche sigue inmerso en la pelea por la salvación después de la derrota de este domingo por 3-1 ante el Celta en Balaídos con un Iago Aspas en modo estelar. Eder Sarabia, en la rueda de prensa previa al encuentro, sólo pudo rendirse a "uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español" tras haberle saludado en el cambio, además de restar importancia al fallo de David Affengruber que le puso a los ilicitanos el partido cuesta abajo.
Eder Sarabia, tras el Celta-Elche
Sensaciones de Eder Sarabia: "Un poco cabreado porque el otro día en Oviedo manejamos muy bien los momentos determinantes. Un poco de la primera parte, inicio de la segunda, incluso cuando recibimos el gol, y hoy nos ha costado. Cero que hemos iniciado bien el partido con un par de llegadas, lo teníamos bastante controlado y con buenas sensaciones y ese gol nos ha hecho daño y nos ha hecho pasar un tramo malo. Luego, con calma, entendiendo lo que teníamos que hacer, hemos conseguido ponernos 2-1, y yo creo que era el momento de haberlo... Lo primero que les he dicho a los jugadores era que había que defender bien, porque íbamos a tener alguna más pero hemos vuelto a ser blanditos en ese saque de banda. Una pérdida previa también bastante tonta y, bueno, no hemos manejado bien los momentos determinantes. En general, creo que hemos sido superiores en casi todo a ellos menos en el resultado. Y, ahora, jugándonos lo que nos estamos jugando, es lo más importante, y por eso me voy un poco cabreado".
Fallo de Affengruber: "Bueno, nos ha hecho daño. Nos ha hecho daño y creo que también le ha condicionado un poquito a David, que venía en una línea muy buena y hoy no ha estado tan fino pero, evidentemente, es de esos jugadores que, con la temporada que está haciendo, puede tener estos borrones. Y, bueno, ya está, aprender de esto. Les he dicho a los jugadores que siento que no nos hemos relajado, ni que nos hemos confiado, ni que pensábamos que ya lo teníamos hecho. Pero si alguno ha pensado eso, pues que nos sirva de aprendizaje para lo que nos queda por delante, empezando por el sábado".
Dolor por la derrota: "Bueno, nos tiene que doler porque creo que hemos perdido una buena oportunidad de seguir puntuando y de seguir en una buena racha, porque, repito, hemos sido superiores en bastantes cosas al Celta, y tiene que doler por cómo nos han hecho algunos de los goles. Y, desde ese dolor y desde esa rabia, volvernos a conectar con lo que nos estamos jugando y darle una importancia máxima a esta semana y a lo que queda. Y tener rigor en absolutamente todo, que es lo que nos ha hecho conseguir todas estas victorias que hemos tenido últimamente. Darnos cuenta de que no sirve con solo algunas cosas relacionadas con el juego, que creo que han sido muy buenas hoy, sino que va más allá, y es una de las cosas que va a ser absolutamente determinante para el sábado. No nos va a hacer nada de daño. Vamos a saber enfocar y corregir las cosas para lo que vamos a tener el sábado, que va a ser un partido totalmente diferente, pero que también es en nuestra casa, con nuestra afición, y que desde ya tenemos que estar preparando ese ambiente que venimos viviendo para que sea otra tarde inolvidable ahí, en el Martínez Valero".
Saludo a Iago Aspas en su cambio: "Bueno, Iago es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español y todavía sigue haciendo cosas muy importantes. Ha hecho un gol espectacular, que se lo ha inventado él, con un entendimiento de los espacios, del tiempo, y luego una definición con su pierna supuestamente menos hábil. Es un reconocimiento a un enamorado del fútbol y de este tipo de jugadores que, como aficionado, siempre he disfrutado mucho con él".
Cómo recuperarse de la derrota: "Lo que hacemos siempre es analizar. Va a ser un partido diferente, pero sí que, por ejemplo, hay una cosa que vamos a tener el sábado, que es un equipo, como hoy ha tenido el Celta, con un enorme rigor defensivo, con una enorme capacidad de sacrificio y de solidaridad, y ahí hay ciertas cosas que podemos mejorar en últimos metros. Como siempre, analizamos mucho las cosas, vemos esos detalles que nos han condicionado el partido y que nos duela un poquito para que la semana, desde ese lugar, la afrontemos con esa energía que vamos a necesitar el sábado. Y no sólo el sábado, sino que quedan cuatro partidos que son igual de importantes. Estabas diciendo Europa y no sé si alguno ha pensado en Europa, lo que tenemos que pensar es en la salvación, que es lo que nos ha ido muy bien, y ahí vamos a poner todo el foco".
Titularidad de John Chetauya: "Había ahí algunas decisiones. Buba Sangaré ha estado un poco cargado de los isquios y seguramente, en otro contexto o en otra situación, igual hubiésemos arriesgado, pero hoy hemos preferido que no fuera así. Ayer no completó el entrenamiento y anteayer hizo recuperación. Por un lado, la situación de Buba, y por otro, que John me estaba dando buena sensación en los partidos que ha entrado. Le veo rápido, con chispa, le veo bien en los entrenamientos y creo que ha hecho un buen partido, la verdad. Luego, con Héctor, también nos han condicionado un poquito algunas molestias que podía tener... Son decisiones que vamos tomando, también teniendo en cuenta el perfil del equipo que podemos tener enfrente o que igual de importantes pueden ser 60 minutos que 30. A partir de ahí, sobre todo en el caso de Buba, ha sido un poco por el tema físico pero la verdad es que estoy contento del partido que ha hecho John. No le han superado, con la pelota ha tenido alguna situación, pero es que ellos se han apretado bien, han sido solidarios y nos han exigido. Estoy contento, después de tanto tiempo sin jugar un partido titular, creo que ha rendido bien".