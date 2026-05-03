Joaquín Anduro 03 MAY 2026 - 15:57h.

Así jugaron los hombres de Eder Sarabia

Eder Sarabia responde a Álvaro Núñez, a su posible 'traición' y al Celta: "Igual no demasiado bien"

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El Elche perdió ante el Celta en Vigo por 3-1 en un partido en el que los dos primeros tantos de los celestes complicaron un partido con más dominio de los de Sarabia. André da Silva marcó de penalti pero la reacción se frenó con el tanto de Borja Iglesias que mantiene a los ilicitanos en plena pelea por la salvación.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto franjiverde en la jornada 34 de LALIGA EA Sports.

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Matías Dituro [5]: Sacó una gran mano abajo el meta poco antes del 2-1 que permitió al Elche seguir con vida en el partido. En los goles no quedó señalado.

John Chetauya [6]: Se animó en una jugada en la que remató de cabeza aprovechando un poderío físico con el que pudo establecerse como el más sólido de la línea defensiva. Sacó lo que parecía un gol cantado de Ferran Jutglà.

David Affengruber [2]: Un tremendo error en un pase atrás terminó en el gol del 1-0 para el Celta y, aunque pudo mejorar el nivel, le terminó costando caro a su equipo y fue sustituido.

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Pedro Bigas [4]: Los dos goles le cogieron fuera de posición aunque, en un esquema tan versátil como el de Sarabia, no se le puede culpar por ellos. Eso sí, tuvo acciones en las que el Elche necesitó más fiabilidad por su parte.

Tete Morente [4]: Tuvo poca presencia el jugador de La Línea de la Concepción por la banda derecha en ataque, volcándose más el Elche por la izquierda. No llegó a tapar a Hugo Álvarez en el 1-0 tras el fallo de Affengruber.

Marc Aguado [5]: Inconsistente por momentos, aunque fue ganando peso en el partido hasta su sustitución aportando el equilibrio que necesitaban sus compañeros.

Gonzalo Villar [5]: El murciano sigue creciendo tras unas primeras semanas desde su regreso al Elche en las que no tuvo tanto protagonismo como se esperaba.

Aleix Febas [6]: Fue de menos a más el centrocampista, que tardó en entrar en el partido pero, en cuanto lo hizo, se hizo con el dominio de la pelota y del juego.

Adrià Pedrosa [5]: Un incordio constante para la defensa del Celta con sus numerosas incorporaciones ofensivas por la izquierda.

Álvaro Rodríguez [5]: Mucha movilidad por todo el frente ofensivo del delantero uruguayo, bajando a elaborar jugadas y ejerciendo de ariete gozando de una ocasión clara en un remate de cabeza que rozó el larguero de Radu.

André da Silva [7]: El portugués no estaba teniendo mucho peligro en el área teniendo que estar pendiente de ganar duelos pero sí estuvo listo para forzar el penalti que él mismo transformó para el 2-1.

Sustituciones de Eder Sarabia en el Celta-Elche

Víctor Chust [5]: Se comió el desmarque de Borja Iglesias en el tanto del 3-1 que sentenciaba el encuentro pese a haber mejorado el desempeño defensivo de su equipo con su entrada al campo.

Martim Neto [6]: Aportó verticalidad en un Elche muy plano en la primera mitad metiendo balones al área de Radu para sus delanteros.

Héctor Fort [4]: No estuvo fino el futbolista cedido por el Barça, que sigue sumando minutos tras su lesión, al que no le salió nada en ataque.

Josan Ferrández [4]: Poco se notó su entrada al campo, sin poder abrir el campo cuando Pedrosa ya estaba fundido. Jones le puso en problemas.

Lucas Cepeda [-]: Entró en el tramo final con poco protagonismo.