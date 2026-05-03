Alberto Bravo 03 MAY 2026 - 15:59h.

Destacaron Iago Aspas, Borja Iglesias, Moriba, Ferran Jutglà y Javi Rueda.

Iago Aspas, inmortal: taconazo legendario y gol besándose el escudo

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VigoEl Celta ha ganado 3-1 al Elche CF en Balaídos. Vuelta a la senda de la victoria para seguir soñando con Europa. En la primera mitad, con un rival que tenía más el balón, los de Giráldez aprovecharon un regalo de Affenbruger para hacer el 1-0. Después Iago Aspas, en su primera titularidad en Liga en cuatro meses, hizo el 2-0. En la segunda parte el Elche intentó meterse en el partido pero el Celta tuvo opciones claras de hacer un tercer gol y sentenciar el duelo. Sin embargo Manu Fernández, pasado el minuto 80 cometió un claro penalti que transformó André da Silva. Cortó la reacción Borja Iglesias con un gol a taconazo de Williot Swedberg. Estas son las puntuaciones individuales de los jugadores del Celta de Vigo en el partido ante el Elche CF correspondiente a la jornada 34 de LALIGA EA SPORTS disputado en el Estadio de Balaídos.

(5) Andrei Radu: parada sencilla a disparo de falta de André Silva. El Elche tuvo el peso del juego pero sus ocasiones no fueron muy claras. Las mejores no encontraron portería. En la segunda mitad tampoco tuvo mucho trabajo. Adivinó la trayectoria del penalti, pero no llegó al balón.

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(6) Javi Rodríguez: la diferencia de físico le hizo sufrir la caídas a su lado de Álvaro Rodríguez. Bien arropado en el bloque bajo que mantuvo el Celta en muchos momentos. Tapó un disparo. Se llevó más de un golpe que le obligaron a ser atendido por los servicios médicos.

(6) Yoel Lago: gran primera mitad con cinco despejes para evitar los remates del rival. Ganó algún balón por arriba ante dos especialistas con André Silva y Álvaro Rodríguez. Partido para que el de Mondariz gane confianza, tras cometer dos penaltis ante Barcelona y Villarreal, de aquí a final de temporada.

(5) Álvaro Núñez: le tocaba jugar de central izquierdo. Correcto, sin gran incidencia. Tampoco fue muy protagonista con el balón. Luego pasó al lado derecho. No cometió errores, sigue en proceso de adaptación al equipo. Su nivel de verdad se verá la próxima temporada.

(7) Javi Rueda: encimó a Affengruber, le robó el balón y asistió a Hugo Álvarez. Muy activo en el costado. Robando balones y generando peligro. Vio la quinta amarilla de la temporada, no estará en el Metropolitano.

(7) Ilaix Moriba: no tuvo el Celta mucho el balón por eso se multiplicó para robar y recuperar balones. Su partido en defensa es descomunal pero le faltó junto a Fer López más jerarquía para que el Elche no se fuese del partido rondando el 70% de posesión.

(6) Fer López: entró poco en juego pero cuando lo hizo fue vertical y peligroso. Atento a las labores defensivas donde se tuvo que aplicar. Un buen pase es lo único reseñable del canterano en ataque en la segunda mitad.

(6) Sergio Carreira: supo contener el ataque derecho del Elche. Dio a sus compañeros opciones de pase para superar la presión rival. De nuevo su versión más pragmática, ayudando a todo el equipo. Apareció poco en ataque.

(8) Iago Aspas: levantó a todo Balaídos con un taconazo para zafarse de la presión de dos rivales. Marcó un buen gol, el quinto de la temporada en Liga, en su primera titularidad en casi cuatro meses. Balaídos disfrutó de una leyenda que volvió a demostrar que si el físico le acompaña sigue siendo un jugador diferencial por todo lo que es capaz de mejorar a todos sus compañeros.

(7) Ferran Jutglà: se vació, buscó la espalda de la zaga ilicitana. La encontró en varias ocasiones. En una pidió la expulsión de Bigas, que lo agarró ligeramente. En otras llegó demasiado forzado para intentar el remate. Puso la asistencia en el gol de Iago Aspas. En su mejor ocasión Matías Dituro le sacó una gran mano abajo.

(6) Hugo Álvarez: marcó el 1-0 a puerta vacía tras el pase de Javi Rueda. Valiente al encarar a su par, peligroso en varias acciones en las que le taparon el pase de gol. Va ganando continuidad en el juego.

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(4) Manu Fernández: volvía a tener minutos tras muchísimos meses de ostracismo. Tuvo un pequeño susto de central zurdo pero lo solventó. Metió al Elche en el partido con un penalti tan claro como innecesario. Un pisotón a destiempo que trasformó André da Silva.

(5) Jones El-Abdellaoui: un par de internadas en un partido en el que tocó una decena de balones. Un regate y un disparo que impactó en la defensa.

(7) Borja Iglesias: había entrado poco en juego el delantero. El Elche mandaba sin hacer daño. Con el 2-1 marcó un buen gol, abajo y ajustado al palo, para sentenciar el partido. Marcó la que tuvo. Tras el gol se creció dándole al equipo muchos recursos para mantener el control.

(6) Williot Swedberg: su taconazo a Borja Iglesias es un delicia y un recurso al alcance de muy pocos. Con ese gesto evitó sufrimientos al equipo. Además ayudó en la presión y recuperación.

(-) Óscar Mingueza: tocó un par de balones, dio un pase y perdió otro. Intrascendente el catalán en los minutos que estuvo en el campo.