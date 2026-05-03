Alberto Bravo 03 MAY 2026 - 12:49h.

Giráldez ha apostado por Yoel Lago y Álvaro Núñez en defensa. Sarabia por Donald y Álvaro Rodríguez

Justificantes para las mamás que prefieran el Celta a la comida familiar por el Día de la Madre

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VigoCelta de Vigo y Elche CF han hecho públicos los onces titulares con los que afrontarán, dentro de poco más de una hora, el partido correspondiente a la jornada 34 de LALIGA EA SPORTS. El estadio de Balaídos acoge un duelo donde los de Claudio Giráldez quieren seguir inmersos en la lucha por Europa mientras que los de Eder Sarabia buscan, con una victoria, certificar su permanencia en Primera División. Estos son los onces titulares de Celta y Elche CF en el Día de la Madre.

Once titular del Celta de Vigo

El Celta de Vigo sale con un once titular formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Álvaro Núñez; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Fer López, Sergio Carreira; Iago Aspas, Ferran Jutglà y Hugo Álvarez.

Claudio Giráldez, en la previa del encuentro, habló una vez más de Iago Aspas y su participación: "Ojalá Iago pronto pueda estar para 90 minutos y los pueda jugar muchísimas veces. No lo percibimos así, como lo hemos hablado con él, con los doctores y con los fisios. Tratamos de cuidarle para que pueda estar el mayor número de minutos al nivel que ha mostrado en los dos últimos partidos y para que pueda estar el año que viene".

Cuestionado por si firmaba jugar la Conference League dejó claro que "quien no firme volver a estar en Europa, está desubicado. Yo nunca he hablado de Champions. Eso queda para otro tipo de foros. Si hubiese otra categoría en Europa por debajo de la Conference, también la firmaría. No ahora, sino hace muchos meses, seguramente desde agosto".

Reconoce el técnico porriñés que "tenemos que cambiar la dinámica de resultados y mantener cosas que hemos hecho bien en estos dos últimos partidos. Pese a que los resultados no están siendo buenos, tenemos que ser positivos y saber donde estamos, lo difícil que es estar a estas alturas de la temporada en el lugar en el que estamos".

Once titular del Elche CF

El Elche CF sale con un once titular formado por Matías Dituro; Donald, Affengruber, Bigas; Tete Morente, Marc Aguado, Aleix Febas, Gonzalo Villar, Pedrosa; André Silva y Álvaro Rodríguez.

Eder Sarabia, en la rueda de prensa previa al partido, que solo "pensamos en los tres puntos y no en la permanencia ni en nada". Ante el Celta "son tres puntos muy importantes, pero no serán definitivos. Ahora que estamos en la dinámica positiva debemos aprovecharla, esos detalles, la capacidad de competir y hacer otro gran partido ante un rival duro".

Del Celta destacó que "la eliminación en Europa fue dura, pero ha sido un gran equipo y tiene muchas alternativas. Es alegre, valiente y en Balaídos ha ido generando un gran ambiente, aunque los resultados no han sido los mejores. Se verá un gran partido con dos equipos que buscarán la portería contraria. No me quedo con sus últimos partidos, sino con toda la temporada, que ha sido muy buena y hay que alabar".

Sobre el reencuentro con Álvaro Núñez señaló que "le hemos perdido un poco la pista con la lesión. Tenía una lesión difícil y nos centramos en lo futbolístico. Ante el Villarreal, entró de central zurdo. Le deseamos lo mejor. Nos ayudó mucho y nosotros también lo hicimos. No hay mucho más qué hablar. Nos centramos en su rendimiento y en analizarle".