Alberto Bravo 02 MAY 2026 - 10:53h.

El partido ante el Elche, a las 14.00 horas, coincide con el primer domingo de mayo, Día de la Madre

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VigoEste domingo día 3 de mayo, el primero del mes, se celebrará en toda España el tradicional Día de la Madre. La fortuna, en este caso mala, ha provocado que el Celta de Vigo juegue en Balaídos a las 14.00 horas. Ante el Elche CF buscarán cortar una mala racha de resultados. Lo harán con miles de personas empujando desde la grada. Muchas de ellas serán mamás, que se saltarán la tradicional comida familiar por el Día de la Madre. Por ello el Celta emitirá justificantes para todas ellas.

El Celta, siempre en todo de broma, es consciente del "debate en el ámbito doméstico" que puede generar que la gran protagonista del Día de la Madre decida no asistir a la comida familiar para animar al equipo en "un partido clave de la temporada" ya que los de Claudio GIráldez mantienen "su objetivo de volver a Europa".

Por ello para que las madres celtistas obtengan su justificante se "habilitará un punto de entrega de estos justificantes en las proximidades de la puerta 15", donde está situada el Área Celtista. También, en distintos puntos alrededor del estadio de Balaídos se podrá obtener el mismo en la previa de este importante partido ante el Elche CF.

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Los vigueses, con 17 puntos en 16 jornadas, son el peor local de Primera División. En este final de temporada recibirán a Elche CF, Levante UD y Sevilla FC. Tres rivales inmersos en la lucha por la salvación. Los de Claudio Giráldez, con 44 puntos, aspiran a la sexta plaza que ocupa el Getafe con la misma puntuación. Un puesto que, dependiendo los los resultados de Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, puede dar acceso a la Europa o Conference League.

Comunicado oficial

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El Celta expedirá justificantes para aquellas madres que no asistan a la comida del Día de la Madre.

Este domingo en Abanca Balaídos, el Celta expedirá justificantes oficiales de asistencia dirigidos a aquellas madres que no asistan a la comida del Día de la Madre.

La medida responde a la coincidencia del partido frente al Elche CF (14:00 h) con un horario que, de forma bastante generalizada, suele estar reservado a celebraciones familiares en honor a las propias protagonistas. Una coincidencia que podría generar cierto debate en el ámbito doméstico.

El documento acreditará que su portadora se encontraba en Abanca Balaídos acompañando al equipo en un partido clave de la temporada, en el que el Celta mantiene su objetivo de volver a Europa.

El justificante está pensado para todas las madres celtistas. Aquellas que, llegado el momento, entienden que hay días señalados… y partidos que también lo son.

El Celta habilitará un punto de entrega de estos justificantes en las proximidades de la puerta 15 (oficinas del Área Celtista). Además, facilitará su entrega en distintos puntos de los alrededores de Balaídos durante la previa.