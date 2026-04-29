Alberto Bravo 29 ABR 2026 - 17:18h.

Los de Claudio Giráldez solo suman 17 puntos en 16 partidos, donde han caído en siete encuentros

La petición de Borja Iglesias al celtismo de cara a las cinco finales por Europa: "Un poquito más"

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VigoLa clasificación para jugar competiciones europeas pasa obligatoriamente por mejorar los pésimos números en Balaídos. La realidad es demoledora. El Celta de Vigo de Claudio Giráldez es el peor local de Primera División, unos malos números que se han agravado en este tramo final de curso con las derrotas ante CA Osasuna, Real Madrid, Deportivo Alavés y Real Oviedo en los últimos cinco partidos disputados en el municipal olívico. La temporada se cerrará con tres encuentros más, donde los vigueses necesitan casi un pleno de victorias para volver a jugar en el Viejo Continente.

Elche CF, Levante UD y Sevilla FC son los tres últimos rivales que visitarán el estadio de Balaídos esta temporada. Los tres equipos están inmersos en la lucha por evitar el descenso. Los vigueses séptimos, están ocupando provisionalmente un puesto para la Conference League si España conserva ante Alemania la plaza extra de la Champions League.

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Los resultados de Atlético Madrid, Rayo Vallecano, Bayern de Múnich y Friburgo determinarán que país goza de un quinto equipo en la máxima competición continental. La victoria de la Real Sociedad en la Copa del Rey ha complicado las opciones del Celta de Vigo al restar una plaza de Europa League vía clasificación Liga.

Con cinco jornadas por delante los de Claudio Giráldez están más que obligados a sumar un buen número de puntos en Balaídos para terminar al menos en la sexta posición que en estos momentos ocupa el Getafe con los mismos 44 puntos que tiene el Celta. El municipal vigués ha sido el talón de Aquiles de los celestes. Con solo 17 puntos en 16 partidos es el peor equipo de Primera División como local. El colista Real Oviedo suma 18 puntos en 17 encuentros mientras que el Sevilla FC ha logrado 19 en el Sánchez-Pizjuán en 16 duelos.

Los vigueses solo han logrado ganar cuatro partidos como local en Liga. Otros cinco encuentros han terminado en empate. Son siete las derrotas, el 43,75% de los duelos en Balaídos han terminado con derrota local. El Celta solo ha obtenido en Balaídos el 34,4% de los 48 puntos disputados en Vigo, poco más de un tercio. En estos 16 encuentros han marcado 23 goles por los 24 tantos recibidos.

Los de Claudio Giráldez siguen el lucha por Europa gracias a su gran rendimiento como visitante. A pesar de caer en las dos últimas visitas ante el FC Barcelona y Villarreal los vigueses son el tercer mejor equipo de Primera División con 27 puntos. Solo FC Barcelona y Real Madrid superan los números de los celestes. En 17 partidos han ganado siete duelos, empatado otros seis y caído solo en cuatro. Atlético de Madrid y Athletic Club serán sus últimos desplazamientos. Cinco finales, tres en Balaídos, por Europa.