Cambios en los horarios de la jornada 34 en LALIGA EA SPORTS con los equipos de Champions

Fran Fuentes 16 ABR 2026 - 10:16h.

Los partidos de los equipos Champions estaban pendientes de asignar

Los candidatos que maneja el Real Madrid como nuevo entrenador

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LALIGA ha comunicado los cambios en los horarios correspondientes a la jornada 34 de LALIGA EA SPORTS. y es que todavía faltaban por colocar los partidos de los tres equipos que aún estaban inmersos en la UEFA Champions League. Ahora, sabiendo que solo se ha clasificado el Atlético de Madrid para las semifinales, y a expensas de nuevas variaciones por los equipos de Europa League y Conference, los horarios confirmados actualmente son los siguientes:

Girona FC - RCD Mallorca: viernes 1 de mayo, 21.00 horas, Montilivi, Movistar LaLiga

Villarreal CF - Levante UD: sábado 2 de mayo, 14.00 horas, Estadio de la Cerámica, DAZN

Valencia CF - Atlético de Madrid: sábado 2 de mayo, 16.15 horas, Mestalla, Movistar LaLiga / M+ / Orange Fútbol 1

Deportivo Alavés - Athletic Club: sábado 2 de mayo, 18.30 horas, Mendizorroza, Movistar LaLiga

CA Osasuna - FC Barcelona: sábado 2 de mayo, 21.00 horas, El Sadar, DAZN

RC Celta - Elche CF: domingo 3 de mayo, 14.00 horas, Balaídos, Movistar LaLiga

Getafe CF - Rayo Vallecano: domingo 3 de mayo, 16.15 horas, Coliseum, DAZN

Real Betis - Real Oviedo: domingo 3 de mayo, 18.30 horas, Benito Villamarín, DAZN

RCD Espanyol - Real Madrid: domingo 3 de mayo, 21.00 horas, RCDE Stadium, Movistar LaLiga

Sevilla FC - Real Sociedad: lunes 4 de mayo, 21.00 horas, Ramón Sánchez-Pizjuán, DAZN / DAZN en abierto / Teledeporte

Del mismo modo, LALIGA manda un aviso: "Los partidos podrían sufrir modificaciones, por lo que LALIGA recomienda verificar regularmente los horarios y fechas de los partidos a través de la web y de los canales oficiales de venta de entradas para estar debidamente informado de cualquier cambio que pudiera ocurrir. En caso de modificación, cancelación o suspensión de un partido por fuerza mayor o causas sobrevenidas ajenas a LALIGA que así lo justifiquen, se informará a la mayor brevedad posible a través de los canales de comunicación de LALIGA".