Basilio García Sevilla, 15 ABR 2026 - 19:42h.

El belga, que acaba contrato el 30 de junio, ha departido con Antonio Cordón este miércoles

Januzaj cuenta todo lo que sucedió en verano con el Sevilla y Almeyda: "El dinero nunca fue problema"

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A Adnan Januzaj le quedan dos meses y medio de contrato con el Sevilla FC. La del belga ha sido una de las operaciones más ruinosas que se recuerdan en la última etapa del club, y eso que llegó como agente libre en los estertores del mercado veraniego de 2022. Percibió una prima de fichaje y firmó un contrato muy alto que, en ningún momento, ha justificado sobre el terreno de juego, ni siquiera en sus cesiones al Istanbul Basakhesir y a la UD Las Palmas.

De hecho, el momento de mayor implicación que se le recuerda en Nervión llegó el pasado verano, cuando el jugador admitió reducir el salario de la última temporada que le quedaba de contrato. Januzaj atendió a la petición de Antonio Cordón, fue inscrito en LALIGA inmediatamente y Matías Almeyda intentó meterle en la dinámica del equipo, dándole minutos desde la primera jornada. Infructuoso.

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Todo ha quedado en la intención. Si bien es cierto que el belga lo ha intentado siempre que ha disfrutado de oportunidades y su actitud sí ha mejorado, su aportación ha sido mínima. Otro año igual. 315 minutos en 12 partidos ligueros, y otros 69 en la eliminatoria copera ante el CD Toledo -en la que marcó dos goles- ha sido su aportación. Es más, no juega desde que Almeyda le diera la oportunidad de participar en el tramo final del derbi ante el Real Betis en La Cartuja, y eso que aquel día -del que ya ha pasado un mes y medio- no estuvo del todo mal. Luis García Plaza, de momento, no ha contado con él.

Una charla con Antonio Cordón

Este miércoles, en el entrenamiento que ha celebrado el equipo en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, Januzaj ha protagonizado una de las imágenes del día. Durante el primer tramo del partidillo que el primer equipo ha disputado con el Sevilla Atlético, el bruselense ha estado varios minutos departiendo con Antonio Cordón.

La imagen es llamativa, pero lo lógico es pensar en que se trata de una de las últimas conversaciones entre el futbolista y el director de fútbol profesional. En verano, una de ellas parecía haber alumbrado al ‘nuevo Januzaj’, pero este nunca ha llegado y el próximo 30 de junio será historia de manera definitiva en el Sevilla.