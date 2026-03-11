Basilio García Sevilla, 11 MAR 2026 - 13:57h.

"Tengo esa técnica tan fácil que a veces parece que estoy tan relajado"

El 'nuevo Januzaj', en nueve palabras: "En la vida hay que seguir peleando y trabajando"

Adnan Januzaj no es un futbolista convencional. La calidad la tiene, pero muchos de los que han sido sus ‘aficionados’ han visto cómo no terminaba de rendir en el campo. Le pasó en el Manchester United, en menor medida en la Real Sociedad y, sobre todo, en el Sevilla FC, donde cumple su último año de contrato.

Este miércoles, el belga ha comparecido en rueda de prensa ante los medios, y ha dejado entrever que se encuentra bien en estos momentos, pero también su particular modo de ver el fútbol. “Venía de lesión, pero ahora físicamente me siento muy bien. Para un jugador, lo más bonito que hay es estar bien físicamente”.

Januzaj ha querido sincerarse con la afición, expresando que, quizás, por su forma de jugar al fútbol parece que no está comprometido con el Sevilla, pero él asegura que no es así. “Si pienso en la opinión de todo el mundo estaría muerto. Dejo el fútbol, me quedo en casa y me quedo ahí. En el fútbol, de hoy a mañana puede cambiar mucho. Hoy puedes ser el mejor y mañana el peor. Es el mundo del fútbol. Siempre hay que estar fuerte mentalmente, si no, no vas a llegar a ningún sitio. Siempre he estado tranquilo, he intentado trabajar lo máximo posible, es verdad que, por mi estilo de juego, desde pequeño he jugado así, y de hoy a mañana no puedes cambiar. Tengo esa técnica tan fácil que a veces parece que estoy tan relajado. Siempre ha sido mi estilo de juego, pero siempre he tenido el compromiso de querer jugar al fútbol”.

Januzaj analizó más aspectos

Continuidad en el Sevilla. “Me siento bien aquí, con el cariño de la gente que trabaja en el día a día. En el fútbol pueden pasar muchas cosas, de momento me siento bien aquí y al final de la temporada veremos lo que pasa”.

Almeyda. “Nunca han sido realmente un problema con los entrenadores, eran otro tipo de problemas. Siempre donde he ido, los clubes donde he estado, lo he hecho bien. Este año, estoy aquí por eso, para intentar rendir lo mejor posible y dar algo que no pude haber dado en los últimos años al Sevilla”.

Cuánto queda para ver al mejor Januzaj. “Me siento muy bien, la verdad, en los últimos partidos he empezado a dar un poco más. Quedan 11 partidos y daré lo mejor de mí hasta final de temporada. Lo más importante es salvarse y luego dar el mejor rendimiento posible, si respetan las lesiones, obviamente”.

La lesión ante el Espanyol. “Son momentos duros, porque es el momento en el que siempre me he encontrado bien. Estaba dando más y en ese partido me rompí, estaba rindiendo bien y para un jugador te caes mentalmente, tener varias lesiones te cansa. Haces pruebas, de todo, intentas saber por qué, pero no puedes controlar todas las partes del cuerpo”.