Basilio García Sevilla, 22 FEB 2026 - 17:14h.

El belga puso el punto de calidad que le sirvió al Sevilla para adelantarse en el Coliseum

Adnan Januzaj desbloquea al temeroso Sevilla para vencer en El Coliseum

Compartir







Cuando en verano el Sevilla FC anunció que Adnan Januzaj se bajaba el salario y se quedaría en el equipo hasta final de temporada, no fueron pocos los que se echaron las manos a la cabeza. Matías Almeyda confiaba en él, y así lo demostró desde la primera jornada dándole minutos en San Mamés ante el Athletic Club. Pero jugó y se lesionó, y esa ha sido la dinámica en lo que va de temporada.

Al belga le queda muchísimo para justificar la apuesta que hizo el club por él en el verano de 2022. Es más, es probable que no llegue a conseguirlo en los poco más de cuatro meses que le quedan de contrato, pero este domingo quiso darle la razón a Almeyda en la apuesta que hizo por él en tiempo estival.

PUEDE INTERESARTE La razón de la sustitución de Gabriel Suazo antes del Betis - Sevilla

Januzaj salió al césped tras el descanso sustituyendo a Suazo. El cuerpo técnico sevillista, ante la superioridad, quiso abrir el campo para aprovechar el juego por las bandas, y el bruselense le dio la razón. En una de las pocas jugadas de calidad del partido, metió la pelota en el área con una gran visión de juego, y Akor Adams y Sow hicieron el resto para que el suizo anotara el gol de la victoria.

Era la gran novedad de la convocatoria tras un mes y medio en el dique seco, y el jugador, en nueve palabras, definió la que parece ser su nueva manera de tomarse el fútbol tras varios años arrojados por la borda. “En la vida hay que seguir peleando y trabajando”, dijo. Unas palabras sorprendentes para el que conoce sus antecedentes. “Muy bien ahora, físicamente me siento muy bien, he hecho mucho trabajo para estar de vuelta. Cuando estaba en el momento en el que iba a estar en lo mejor de mí, caía un poquito y mentalmente se hace más difícil”, completaba.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del Sevilla FC ante el Getafe: Januzaj hizo la diferencia

Almeyda y Januzaj se reparten elogios

En este sentido, Januzaj se congratuló por la victoria, especialmente por dos figuras protagonistas este domingo como Matías Almeyda y Javi Martínez. “Son dos personas fantásticas que nos cuidan mucho a todos. Los dos lo merecen”.

En rueda de prensa, el entrenador argentino explicó por qué le introdujo en el terreno de juego tras el descanso y lo que espera de él. “Suazo recibió un golpe fuerte, pero había que hacer una jugada un poco más ofensiva. El partido requería eso y más que nada fue en ese sentido el cambio. Y Januzaj ingresó bien. Esperemos que pueda seguir evolucionando en el juego, en más minutos. Es un jugador que en algún momento lo ha hecho muy bien. Desde que yo llegué estoy intentando recuperar a ese jugador y creo que hoy cumplió un papel importante en este triunfo. Me pone contento por él”, concretaba Almeyda sobre un Januzaj que, hoy sí, ha sido decisivo.