Basilio García Sevilla, 05 JUN 2026 - 10:33h.

El hijo del cigarrero, jugador bético, volvió a acompañarle en un nuevo triunfo

Del 'Betis alé' a las sevillanas y a los pases de Morante: la locura en la celebración

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José Antonio Morante de la Puebla sigue demostrando que es un torero de los que hacen época. Este jueves, en la corrida del Corpus Christi en la Real Maestranza de Caballería, abrió por tercera vez la Puerta del Príncipe al cortar tres orejas en los dos toros que le tocaron en suerte, desatando una vez más la locura entre la afición taurina, que tiene en el cigarrero a uno de sus ídolos.

En la celebración de sus triunfos, suele haber algún detalle de su afición por el Real Betis Balompié. No en vano, su hijo, José Antonio Morante, es uno de los jugadores más destacados del Betis Deportivo y ya ha llegado a debutar con el primer equipo. También es el más fiel seguidor de la legión que está con el torero en cada una de sus tardes.

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Morante Jr., precisamente, fue quien atestiguó que en su vuelta al ruedo Morante de la Puebla tomó una camiseta del Betis y la besó, demostrando su amor incondicional por los colores verdiblancos.

El propio futbolista compartió en sus historias de Instagram varias imágenes del triunfo de su padre. “El más grande”, en su opinión y en la de la gran mayoría de los aficionados a la fiesta de los toros en los últimos años.

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A hombros hasta el hotel

Morante de la Puebla fue llevado a hombros hasta el Hotel Colón. En el trayecto que cubre la Real Maestranza de Caballería con la calle Canalejas, de 700 metros aproximadamente, fueron continuos los vítores al torero, que era llevado en volandas por cientos de sus partidarios. Su hijo también lo grabó, compartiéndolo en sus historias con el comentario “Hooligans de Morante”.

Se dio una circunstancia curiosa, y es que a la llegada del torero a la Puerta de Triana por la calle Santas Patronas, por la paralela calle Zaragoza discurría la procesión de San Isaías, organizada extraordinariamente por la Hermandad de Montserrat con motivo del Corpus Christi. Por unos instantes, se mezclaron los ‘costaleros’ de Morante con los que estaban esperando para recorrer los últimos metros del paso hacia su capilla, también muy cerca del Hotel Colón.