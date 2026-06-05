Redacción ElDesmarque Madrid, 05 JUN 2026 - 10:32h.

El piloto de Ducati ha hablado sobre el estado de Álex Márquez tras el accidente de Montmeló

El reto más complicado de Marc Márquez: remontar más de 100 puntos, algo que nadie ha hecho en la historia

Compartir







La relación de los hermanos Márquez siempre ha sido buena y tras el accidente que sufrió Álex en Montmeló hace unas semanas, se ha demostrado que en los momentos difíciles ese vínculo es aún más fuerte. El piloto de Gresini, todavía recuperándose, no estará en el Gran Premio de Hungría de este fin de semana y será sustituto por Iker Lecuona, piloto español del equipo oficial de Ducati en Superbikes. Durante el 'media day', Marc fue preguntado por el estado de salud de Álex y el '93' ha revelado el rol que tiene en la recuperación de su hermano.

Marc Márquez sobre el estado de salud de Álex

El siete veces campeón del mundo de MotoGP fue preguntado por el estado de salud de Álex Márquez tras el accidente de Montmeló y ha dado la última hora del proceso de recuperación de su hermano. Marc ha asegurado que "los fisios le están marcando los plazos" y que "quiere volver lo antes posible, pero con garantías". El piloto de Gresini había comenzado la temporada algo peor que el año pasado, pero estaba poco a poco reencontrándose con las sensaciones del curso pasado donde fue subcampeón del mundo. El accidente del Gran Premio de Cataluña llegó cuando estaba peleando por la victoria con Pedro Acosta.

Marc Márquez y su papel de hermano mayor

Sobre el proceso de recuperación de su hermano, el '93' ha detallado el estado mental por el que pasa un piloto al salir del quirófano después de ser operado y ha explicado que en la primera semana "todo es muy negro", pero Álex ha llegado a la etapa donde quiere ponerse manos a la obra. "Le tienes que atar en corto. Se va viendo mejor, ya quiere empezar a hacer cosas, empezar a prepararse físicamente", dijo Marc. El de Gresini sufrió una fractura en la clavícula derecha y una fisura en la vértebra C7, por lo que, actualmente, su vuelta los circuitos es algo arriesgada.