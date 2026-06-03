El reto más complicado de Marc Márquez: remontar más de 100 puntos, algo que nadie ha hecho en la historia

Alberto Cercós García 03 JUN 2026 - 09:55h.

Tras el fin de semana en Mugello, la distancia entre Marco Bezzecchi y Marc Márquez ha aumentado a los 102 puntos

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Marc Márquez se enfrenta al desafío más grande de toda su carrera deportiva. A falta de gran parte de la temporada por disputarse, el piloto español se encuentra a 102 puntos del líder del Mundial, Marco Bezzecchi, una diferencia que parece casi imposible de recuperar en la era moderna de MotoGP. Sin embargo, si alguien ha demostrado a lo largo de los años ser capaz de desafiar los límites de lo improbable, ese es el nueve veces campeón del mundo. El problema es que esta vez los números juegan claramente en su contra y la historia tampoco ofrece demasiados motivos para el optimismo.

La situación actual tiene una explicación evidente. La lesión sufrida por Márquez y las consecuencias físicas derivadas de ella han condicionado buena parte de su temporada. Aunque el español ha ido recuperando sensaciones poco a poco, su regreso no ha estado acompañado de la regularidad necesaria para mantenerse en la pelea por el campeonato. Mientras él trataba de reencontrarse con su mejor versión, Bezzecchi y Aprilia aprovecharon la oportunidad para construir una ventaja cada vez más sólida. El italiano ha sabido combinar velocidad, consistencia y una moto extremadamente competitiva para convertirse en el hombre a batir en 2026.

Aprilia se hace grande y complica la vida a Marc Márquez

El Gran Premio de Italia, disputado en Mugello, volvió a evidenciar la magnitud del desafío. Bezzecchi dominó el fin de semana, logró la 'pole' con récord del circuito y terminó llevándose una victoria de enorme valor emocional ante su afición. Además, Aprilia firmó un espectacular doblete con Jorge Martín y confirmó su dominio en uno de los trazados históricamente más favorables para Ducati. Márquez, por su parte, finalizó séptimo, lejos de la lucha por el podio y sin capacidad para responder al ritmo impuesto por las motos de Noale. La distancia en la clasificación general volvió a crecer y alcanzó los 102 puntos, una cifra que convierte la remontada en una auténtica misión imposible.

Y es que nunca antes un piloto ha logrado remontar una desventaja tan grande para proclamarse campeón del mundo de MotoGP. El precedente más cercano es el de Pecco Bagnaia en 2022, cuando protagonizó una de las mayores remontadas de la historia reciente al recuperar 91 puntos frente a Fabio Quartararo. Aquella gesta parecía insuperable, pero lo que tendría que hacer ahora Márquez sería aún más extraordinario. No se trata solo de recortar once puntos más que Bagnaia, sino de hacerlo frente a un líder que apenas comete errores y que cuenta con la mejor estructura del campeonato en estos momentos.

Precisamente ahí radica la otra gran dificultad. Aprilia atraviesa el mejor momento de su historia en MotoGP. La marca italiana ha dejado de ser una alternativa para convertirse en la referencia del campeonato. Sus victorias, dobletes y exhibiciones se han convertido en algo habitual, con Bezzecchi liderando la ofensiva y Jorge Martín consolidando el potencial de una RS-GP que parece capaz de ganar en cualquier circuito. Para Márquez, por tanto, el reto no consiste únicamente en recuperar 102 puntos. También deberá derrotar a una fábrica que domina la categoría y romper una barrera histórica que nadie ha conseguido superar jamás. Si lo logra, estaríamos ante la mayor remontada que ha visto MotoGP.