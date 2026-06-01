Redacción ElDesmarque Madrid, 01 JUN 2026 - 15:11h.

Los dos pilotos alemanes fueron compañeros en Mercedes durante tres temporadas

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Nico Rosberg ha desvelado por primera vez los juegos mentales que Michael Schumacher le hacía cuando eran compañeros en Mercedes. Los dos pilotos alemanes compartieron equipo durante tres temporadas y ha contado en el podcast de High Performance las tácticas que empleaba el siete veces campeón del mundo fuera de la pista para sacarle de sus casillas. Rosberg, ahora comentarista de televisión, se retiró de la Fórmula en 2016 tras ganar el Mundial batiendo a su compañero Lewis Hamilton y ha hablado de como fue compartir escudería con los que para muchos son los dos mejores pilotos de la historia.

Los juegos mentales de Michael Schumacher a Nico Rosberg

Para ser un campeón de Fórmula 1 se necesita algo más que ser rápido en un monoplaza. Michael Schumacher, el piloto más laureado de la historia del deporte junto a Lewis Hamilton, destacaba por su conducción, pero también por su hambre y manera de hacer las cosas fuera de la pista. El aspecto mental era uno de los fuertes del 'Káiser' y Nico Rosberg ha desvelado las tácticas que el heptacampeón del mundo empleaba más allá de los circuitos. "Es un guerrero mental ese tipo. Vive y respira destruyendo mentalmente a su compañero de equipo", confesó. El campeón del mundo explicó que es algo que le nace y que forma parte de la rutina de Schumacher. "Se despierta y es natural para él. No necesita esforzarse para destruir a su compañero de equipo. Es su forma de vida, su competitividad", dijo.

Rosberg puso un ejemplo real que le ocurrió en un fin de semana de Gran Premio. "Llegamos al circuito y solo hay un estacionamiento. Michael aparcaba su coche ligeramente cruzado en mi lugar de estacionamiento, de manera que ya no pudiera entrar en él. Literalmente rayaría los dos coches si lo intentaba". El de Wiesbaden explicó que el siete veces campeón del mundo lo hacía para que él llegara tarde a las reuniones de ingenieros donde todo el equipo, tanto los que estaban en el circuito como en la fábrica, tuvieran que esperar a Rosberg.

El campeón del mundo de 2016 puso otro ejemplo que ocurrió minutos antes de la clasificación del Gran Premio de Montecarlo. "Calificación de Mónaco. Se encerró en el único baño que teníamos en el garaje y lo último que haces como piloto antes de subirte al coche es ir al baño. Tuve que buscar un cubo en la parte de atrás del garaje para hacer pis con los mecánicos trabajando al lado", contó Rosberg. El 'Káiser' sabía a la perfección cuando empezaba la sesión clasificatoria y dejó pasar el tiempo para perjudicar a su compañero de equipo y que comenzara la sesión con las pulsaciones por encima de lo normal.