Alberto Cercós García 29 MAY 2026 - 09:48h.

Jorge Lorenzo no duda en mojarse y hablar sobre Fernando Alonso y Marc Márquez

Sonriendo, pulgar arriba y por su propio pie, Álex Márquez sale del hospital tras su brutal accidente en Montmeló

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Jorge Lorenzo volvió a dejar una reflexión potente sobre el desgaste físico en el motociclismo y aprovechó para poner en valor la figura de Marc Márquez. El pentacampeón del mundo comparó la dureza de MotoGP con la Fórmula 1 y señaló una diferencia que, para él, resulta decisiva a la hora de alargar una carrera deportiva: las lesiones, algo que a él precisamente le hizo retirarse de manera prematura del Mundial. Una comparación en la que apareció también Fernando Alonso, ejemplo de longevidad en el automovilismo, pero sobre el que Lorenzo lanzó un claro mensaje: "En la F1 nunca se lesionan".

El mallorquín explicó que, aunque los pilotos de Fórmula 1 necesitan una preparación física extrema, especialmente por la exigencia sobre el cuello y la resistencia cardiovascular, el desgaste corporal no tiene nada que ver con el que sufren los pilotos de MotoGP. "Esa mochila de lesiones que tengo, este ligamento así; el otro hasta los tobillos reventados, diez operaciones de clavícula… Eso casi todos los pilotos cuando llegan a los 30 lo tienen. Y los de F1, no", afirmó Lorenzo en MARCA. Unas palabras que sirven para contextualizar la carrera de Márquez, marcada por las múltiples caídas y operaciones que ha sufrido desde su grave lesión de húmero en 2020.

Sin restarle importancia a Fernando Alonso, pero elogiando a Marc Márquez

Pese a ello, Lorenzo quiso dejar claro que la comparación no resta mérito a Fernando Alonso. "Eso no le quita mérito a lo de Alonso, porque con 45 años es único", aseguró. Sin embargo, insistió en que las circunstancias físicas entre ambos deportes son completamente distintas. En el caso de Márquez, considera que el piloto de Cervera ya no podrá volver a la plenitud física que exhibió en 2019, temporada en la que dominó MotoGP con absoluta autoridad. "El pico máximo físico lo vimos en 2019. Ya no veremos esa plenitud de tener un cuerpo perfecto sin lesiones y poder pilotar los dos lados iguales", explicó.

Para Lorenzo, el actual Márquez compite constantemente condicionado por las secuelas acumuladas durante años. "Siempre tiene que ir compensando, siempre tiene que ir ajustándose y eso da ventaja a sus rivales", afirmó. Incluso fue más allá al imaginar qué habría pasado sin todas esas lesiones: "Un Márquez perfecto físicamente, como en 2019, quizá no hubiese perdido ningún título ni incluso con la Honda". El expiloto concluyó recordando la enorme factura física que pasa el motociclismo de élite con el paso del tiempo. "Cuando te caes muchas veces, te lesionas y a la larga tienes más opciones de hacerte daño. No es lo mismo llevar tres años en el Mundial que llevar 15", sentenció.