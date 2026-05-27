Alberto Cercós García 27 MAY 2026 - 17:34h.

Álex Márquez reaparece y repasa lo que fue un GP de Catalunya muy duro para él

No todo vale: la opinión de lo ocurrido en el GP de Catalunya

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Con un "estoy tieso". Así empieza uno de los vídeos más difíciles de hacer para Álex Márquez. El piloto catalán, en pleno proceso de recuperación tras una de las caídas más duras de su carrera deportiva, no ha dudado en publicar en su cuenta de YouTube su reacción al pasado Gran Premio de Catalunya. Y es que el último fin de semana que hubo carreras en MotoGP tuvo al pequeño de los hermanos Márquez como el claro protagonista. Primero, por llevarse la 'sprint' en Montmeló; luego, por protagonizar el susto más grande de los últimos años con una espeluznante caída que dejó helado a todo el mundo. La suerte es que siga con vida, aunque suene así de crudo decirlo. Por pocos centímetros, las secuelas hubieran sido terriblemente peores.

Ahora, Álex está 'focus' en su recuperación y con un objetivo claro: reaparecer a finales de junio, en el Gran Premio de la República Checa. Para ello, la lesión en una vértebra y la fractura de su clavícula derecha tienen que mejorar de manera muy consistente. Pese a haber pasado ya por quirófano, en las próximas semanas el trabajo físico se antoja duro. Y es por ello que el pequeño de los Márquez valora mucho la suerte que tuvo. Porque han pasado únicamente diez días y Álex ya está en casa, vivo y grabando un vídeo muy especial.

Álex Márquez se abre recordando su caída

El fin de semana en Montmeló tuvo de todo para Márquez. "Fue una carrera que creo que tú lo puedes pensar, pero luego no hacerlo. Y había que hacerlo. Conseguimos esos doce puntos que sabían a gloria", dice hablando sobre la 'sprint' que ganó. Fue una 'sprint' que gané, pero no tuve las mejores sensaciones. Estaba en el parc-fermé rayado pensando qué podíamos hacer y cómo podíamos mejorar de cara al domingo", añade.

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Eso pasó el sábado; el recuerdo del domingo, sin embargo, es más crudo. La caída llegó en el ecuador de la carrera y la narración de Márquez sobre la misma es estremecedora. Lo primero que dice es que tuvo 'flashes' y que pidió verla repetida. "Cuando llegué al hospital, creo que eran las tres y media de la tarde más o menos cuando ya empiezo a acordarme de todo. Pedí ver la caída porque más o menos tenía flashes, pero no me acordaba 100%. En ese momento honestamente me di cuenta de la suerte que había tenido", reconoce el catalán.

"Me dieron el alta el lunes por la mañana y viajé a Madrid. Llegué a casa y me encontraba mal. Los medicamentos bajan y te aumenta mucho el dolor. No es una lesión donde, por ejemplo, el año pasado el dedo y tú te caes y automáticamente piensas en recuperarte. Es una caída donde el impacto es tan grande que tienes un poco que volver a aterrizar en el suelo. Es un proceso de una semana más o menos para que el cuerpo vuelva un poco a la normalidad, de muchos dolores. No es cuándo, sino cómo volveré. El estar preparado al 100%, volver y saber que no tienes ninguna lesión y que puedes dar tu 100% en pista", reflexiona.