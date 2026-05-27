Basilio García Sevilla, 27 MAY 2026 - 15:57h.

El camero ha modificado la propuesta cerrada hace dos semanas en el mismo Hotel Sevilla Center

La familia Carrión responde a todo: "Han hecho otra propuesta; como muy tarde el lunes"

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El proceso de venta del Sevilla FC ha sufrido un giro de tuerca este miércoles, después de que las partes se hayan vuelto a reunir en el Hotel Sevilla Center. Sergio Ramos, junto a su hermano René, su abogado Julio Senn y el también letrado Roberto Álvarez -experto en derecho deportivo y asesor de Fernando Alonso, entre otros- llegaron a última hora de la tarde del martes al Aeropuerto de San Pablo para, horas después, volver a verse con las familias que acumulan el mayor porcentaje del capital social de la entidad nervionense. Martin Ink, CEO de Five Eleven Capital, no estuvo presente físicamente.

Sobre las 11.00 horas, el camero ha llegado al lugar de la reunióndonde esperaban ya Alberto Pérez-Solano como representante de la parte vendedora, así como miembros de las familias Guijarro y Carrión. Hora y media más tarde la abandonaba junto a sus colaboradores, sonriente y haciendo un gesto de aprobación con el dedo.

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Acto seguido, lo hacían el resto de los actores de la negociación, incluido un Luis Carrión que respondió a todas las preguntas que le hizo la prensa en la puerta del establecimiento hotelero, confirmando varios aspectos de la reunión. Los más importantes son tres, que han presentado una nueva propuesta, que han aportado una prueba de fondos y que Ramos tiene detrás a una familia mexicana muy poderosa. El plazo sigue expirando el próximo domingo 31 de mayo.

La propuesta de Sergio Ramos

Con todo, confirmada la nueva propuesta de Sergio Ramos que modifica al acuerdo logrado hace dos semanas, queda desgranarla. ElDesmarque ha contactado con fuentes cercanas a la parte vendedora, que no quiso hacer comentarios ni en la víspera -calificando de confusos los últimos movimientos- de esta reunión ni después de ella.

La propuesta pasa por comprar un porcentaje menor del acordado inicialmente, bajando aproximadamente del 80 al 60%, utilizando el resto del dinero para acometer una ampliación de capital necesaria para el futuro a corto plazo del club y del equipo, con la intención de poder acudir con una economía algo menos ruinosa al mercado de fichajes.

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Cabe recordar que la ampliación de capital debe iniciarse de manera urgente para que LALIGA EA SPORTS la acepte de cara al cálculo del límite salarial, y que este porcentaje no alcanzaría los dos tercios del capital social, aunque el porcentaje que podría desbloquear ciertos activos patrimoniales del club depende del capital que esté representado en la Junta General de Accionistas, que nunca llega a estar en su totalidad.

Sin embargo, y a pesar de las palabras de Luis Carrión que han revolucionado el panorama sevillista durante el día, Radio Sevilla ha desvelado que la propuesta no ha gustado a buena parte de los accionistas, y que no la consideran aceptable ante la fuerte bajada en las cantidades que percibirían.

Toca estudiarla, hay poco tiempo, pero en estos momentos la operación está muy en el aire. Es la última propuesta presentada por Sergio Ramos y compañía, quedan apenas cuatro días para que expire la LOI y no hay mucho margen de reacción.