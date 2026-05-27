Basilio García Sevilla, 27 MAY 2026 - 13:28h.

"Espero que se termine antes del 31", explica Luis Carrión

En directo, la reunión de Sergio Ramos y los accionistas del Sevilla; las partes abandonan el hotel

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Este miércoles es otro día clave en el futuro del Sevilla FC. Sergio Ramos, junto a su hermano René y sus abogados, se ha reunido con representación de los accionistas mayoritarios del club, entre los que se encontraba Alberto Pérez-Solano, abogado y secretario del consejo, miembros de la familia Guijarro y Luis Carrión en representación de sus hermanos.

Este último, ha salido del Hotel Sevilla Center y ha arrojado la luz que ninguno de los otros actores habían hecho hasta ese momento. ElDesmarque, minutos antes, había recibido la negativa de la parte vendedora a hacer ningún tipo de comentario.

Sin embargo, Luis Carrión ha sido muy claro tras algo más de hora y media de reunión. "No se ha hablado prácticamente nada, ellos han expuesto sus condiciones y nada más. Es lo que puedo decir. Optimismo por el bien del Sevilla, ellos han dado su propuesta y los asesores han dicho que ya se les responderá”, explicaba poniendo de manifiesto que había ciertas novedades en la propuesta de Sergio Ramos y Five Eleven Capital.

Con todo, y pese al cambio de la propuesta, el accionista espera que haya una resolución pronto. “Espero que se termine antes del 31. Receptivos no, todo lo contrario, lo que sea lo mejor para el Sevilla, como si tenemos que regalar las acciones, por lo menos por parte de mi grupo”.

Aportan una prueba de fondos

“Han hecho otra propuesta y los asesores lo van a estudiar. Para dar una cumplida respuesta en un plazo muy breve, como muy tarde el lunes, porque tienen una LOI que tiene unos plazos”, argumentaba Luis Carrión

Por último, desde la puerta del Hotel Sevilla Center, ha explicado que una familia mexicana está detrás de él y que han aportado una prueba de fondos. “Sigue con los mismos inversores. Es una familia fuerte mexicana y con ellos van de la mano, espero que todo salga bien. La pasada semana no estuve, no pudo decir. Han aportado una prueba de fondos y esperemos que salga todo bien”, concluía.