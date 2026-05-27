Ángel Cotán 27 MAY 2026 - 07:53h.

No tuvo problema en responder a esta cuestión

Florentino Pérez responde a Riquelme con un spot y los fichajes de los mejores: "Seguirá siendo un hecho"

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Enrique Riquelme sigue mostrándose ante los socios del Real Madrid. En tiempo récord, el joven empresario consiguió presentar su candidatura y ya mira a los ojos a Florentino Pérez. Su deseo pasa por presidir al histórico club blanco y volver a conquistar títulos, pero es consciente de que no será una batalla fácil.

El pasado martes, Enrique Riquelme fue protagonista en El Partidazo de COPE y allí respondió a todo tipo de cuestiones. Entre ellas destacó la supuesta vinculación de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, con su candidatura. El empresario aclara el asunto.

Enrique Riquelme, su candidatura en el Real Madrid y Pedro Sánchez

El rival de Florentino Pérez por la presidencia del Real Madrid fue cuestionado por la supuesta vinculación de su candidatura con Pedro Sánchez. Se especula con la influencia del presidente del Gobierno con su campaña, una opinión que Enrique Riquelme no duda en atajar: "Mire, me parece que ya en esta campaña vale cualquier cosa. Es totalmente falso, por supuesto, y antes de que te ataquen, atacas. Hay que ver cada uno que perfiles lleva y en nuestro caso... rotundamente falso. Pero es que además, esto es deporte. Estamos alejados de la política, totalmente. Por supuesto que conocemos a políticos por todo el mundo, me dedico a agua y energía. Pero en el caso concreto de hablar de España, no tenemos ningún activo".

A renglón seguido, el candidato a la presidencia merengue cerró el asunto deslizando las 'malas artes' que se están usando contra su campaña y las que aún están por llegar: "No sé, están sacando muchas y probablemente durante la campaña sacarán bastantes más. Hay mucha gente que durante veinte años viven ahí y viven de estar ahí. Habrá que ver los próximos días y las próximas fechas qué siguen, pero vamos, eso es totalmente falso. Faltaría más".