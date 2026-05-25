Pablo Sánchez 25 MAY 2026 - 21:09h.

Enrique Riquelme llama a la españolización del Real Madrid y pide un debate a Florentino Pérez

Presentó su candidatura en las últimas horas

Compartir







La carrera por la presidencia del Real Madrid no da tregua. Enrique Riquelme presentó recientemente su candidatura como principal oposición a Florentino Pérez para el gran sillón del Santiago Bernabéu. A partir de ahora -ya con la temporada finiquitada- cada uno juega sus cartas para ganar la batalla. En las últimas horas, el nuevo candidato no solo anunció su presencia en las elecciones. También adelantó que tiene dos fichajes cerrados si logra ser presidente.

Así lo desveló durante una entrevista en ABC, donde aseguró que dos fichajes de gran relevancia internacional se convertirán en jugadores del Real Madrid si logra ganar las elecciones. Riquelme, a su vez, no puso fecha para dar a conocer de qué jugadores estamos hablando, pero sí dejó caer que a buen seguro desvelerá los nombres durante la campaña.

"Hay fichajes cerrados. De aquí al miércoles vamos a ir por la parte social y a partir de ahí con la deportiva. Dos grandes estrellas internacionales fichadas para el Real Madrid. Estamos trabajando en la parte de entrenadores. Un acuerdo que si yo soy presidente del Real Madrid hay dos grandes estrellas internacionales que jugarán en el Real Madrid y son necesarias en este proyecto. Probablemente las anuncie", comentó.

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid oficializa las elecciones entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme por la presidencia

La candidatura de Enrique Riquelme

Tardó en llegar pero lo hizo. Enrique Riquelme y su equipo de trabajo presentaron su candidatura a la presidencia del Real Madrid, en la que desean desembarcar con cambios importantes tal y como expresaron de forma reciente. "Una candidatura para poder devolverle al socio el club, ponerlo dentro, en el foco y sobre todo también una candidatura con todo el respeto para todas las partes, una candidatura que realmente, aparte de esta ilusión, recupere los valores del club, que algunos de ellos se han deteriorado los últimos años. Esperamos que convenza".