Diego Páez de Roque 23 MAY 2026 - 21:05h.

Enrique Riquelme se ha parado con los aficionados en su llegada al Bernabéu

Arbeloa recupera a Ceballos y a Fede Valverde y resuelve la duda de Vinicius en su último partido con el Real Madrid

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Esta tarde, el empresario Enrique Riquelme ha anunciado públicamente su candidatura a la presidencia del Real Madrid, confirmando así que habrá elecciones por primera vez en 20 años. El alicantino irá a los comicios como rival de Florentino Pérez después de conseguir los avales concedidos para poder presentarse.

Ya por la noche, Enrique Riquelme no ha dudado en acudir al Santiago Bernabéu para ver el último partido de la temporada del equipo blanco, donde se despedirán a algunos jugadores como Dani Carvajal, David Alaba o Dani Ceballos, además de a Álvaro Arbeloa.

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Allí, el empresario y posible futuro presidente del Real Madrid se ha dado un auténtico baño de masas. Enrique Riquelme llegó como uno más, con su camiseta y bufanda del equipo blanco. Pero su llegada se hizo notar y rápidamente se rodeó de seguidores que le pedían fotos. Él, como no podía ser de otra forma en precampaña, atendió a todos ellos.

Enrique Riquelme atiende a los aficionados en el Bernabéu

“Hoy es un día importante para el Real Madrid porque habrá elecciones pronto, después de 20 años sin votar. Tenemos 15 días para hablar de la campaña, de la candidatura…”, comenzó diciendo el candidato a la presidencia del club a los medios de comunicación.

No se olvidó de Dani Carvajal minutos antes del inicio del partido. “Hoy es el día de Dani Carvajal. Del capitán. Un titán dentro del club. Nos da mucha pena que salga, nos hubiera gustado a todos que jugase el Mundial, pero estaremos seguros de que volverá al club”, señaló.

Además, muchos de los aficionados presentes que querían inmortalizar el momento con el candidato a la presidencia del club blanco le mostraron su apoyo de cara a las elecciones al grito de "presidente".

Puedes ver la llegada de Enrique Riquelme al Santiago Bernabéu en el vídeo situado en la parte superior de la noticia.