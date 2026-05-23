Ángel Cotán 23 MAY 2026 - 18:04h.

El lateral no estará en el Mundial

La 'escabechina' de Tuchel en la lista de Inglaterra para el Mundial: Trent, Foden, Palmer y Maguire las grandes ausencias

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La ausencia de Trent Alexander-Arnold en la próxima cita mundialista sigue dando que hablar. El jugador del Real Madrid se ha quedado fuera de una comentadísima lista de convocados de Thomas Tuchel. El seleccionador inglés no llama a futbolistas importantes como el citado lateral, Foden, Palmer o Maguire, aunque desde Inglaterra estallan por la ausencia del defensor blanco. El último en pronunciarse ha sido Kyle Walker.

El seis veces campeón de la Premier League con el Manchester City, campeón de la UEFA Champions League e internacional absoluto inglés en 96 encuentros oficiales no da crédito ante la decisión de Tuchel de no convocar a Trent.

Kyle Walker alucina con una Inglaterra sin Trent Alexander-Arnold

El actual futbolista del Burnley se moja en TalkSport sobre la polémica decisión del seleccionador inglés con el madridista: "Que un jugador del Real Madrid no entre en la selección de Inglaterra es algo inaudito. Todos hablamos de lo que Trent no hace bien. ¡Hablan de lo que sí hace bien! Probablemente es el mejor lateral derecho del mundo cuando se trata de pases, centros, asistencias, y luego su catálogo de grandes partidos. Que no esté es una locura".

Thomas Tuchel reaccionó a las críticas hacia su convocatoria en una extensa comparecencia de prensa: "Los equipos ganan campeonatos, así de simple. Lo que vamos a intentar conseguir este verano solo se puede alcanzar desde la unidad. Desde el primer día, siempre hemos querido construir el mejor bloque posible, que no es necesariamente elegir los 26 jugadores más talentosos".

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Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden, Adam Wharton y Harry Maguire son algunas de las principales ausencias en la lista de Inglaterra para el Mundial, mientras que sí han tenido hueco Jude Bellingham, Marcus Rashford y las sorpresas de Jordan Henderson e Ivan Toney.

"Han sido decisiones muy difíciles y conversaciones muy dolorosas. Si todo el mundo es elegible, se da por hecho que tenemos que dejar en casa a algunos jugadores extraordinarios. Hemos elegido un equipo equilibrado en todas las posiciones. Tenemos especialistas en todo tipo de situaciones", explicó.