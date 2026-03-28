Andrea Esteban 28 MAR 2026 - 22:26h.

Evita comparaciones directas sobre quién es mejor

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La ausencia de Trent Alexander-Arnold en la última convocatoria de la selección de Inglaterra sigue generando debate… y ahora ha encontrado un defensor de peso: David Beckham. El exinternacional inglés no solo ha salido en su defensa, sino que ha ido un paso más allá al compararlo directamente con su propio estilo de juego.

Beckham se ve reflejado en Trent

En declaraciones recogidas tras la polémica convocatoria, Beckham quiso poner en valor las cualidades del actual jugador del Real Madrid, especialmente su talento ofensivo.

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“He visto a Trent durante muchos años y creo que tiene un estilo de centros y pases muy similar al que yo tenía”, aseguró el excentrocampista, destacando una de las grandes virtudes del lateral inglés: su precisión y creatividad desde la banda.

No es casualidad. Alexander-Arnold está considerado uno de los mejores laterales del mundo precisamente por su capacidad para generar juego, asistir y dominar el balón parado.

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El debate sigue abierto en Inglaterra

Más allá de la comparación, Beckham evitó entrar en polémicas sobre quién es mejor, dejando claro su respeto hacia el futbolista: “No puedo involucrarme en esto… os dejaré a vosotros decidirlo”.

Sus palabras llegan en un contexto complicado para Trent, que ha quedado fuera de la última lista de Inglaterra en plena preparación para el Mundial, una decisión que ha generado dudas incluso dentro del entorno del fútbol inglés .

Pese a ello, Beckham lo tiene claro: sería muy difícil prescindir de un jugador con ese talento diferencial, especialmente en torneos donde los detalles marcan la diferencia.