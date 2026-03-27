Fran Fuentes 27 MAR 2026 - 20:53h.

Diversas informaciones, ya desmentidas, apuntaban a una ruptura entre ambos

Ancelotti, de risas y charla con los jugadores del Real Madrid tras el Brasil - Francia

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Trent Alexander-Arnold se quedó fuera de la lista de internacionales de Inglaterra. Thomas Tuchel citó a 35 futbolistas, entre los que no se encuentra el lateral del Real Madrid. La razón para dejarle fuera no es por problemas físicos, ni por indisciplina, ni tampoco por llegar tarde como ya hiciera Álvaro Arbeloa en el once titular del último partido. El motivo para no citarle es, simple y llanamente, deportivo.

En este sentido, al seleccionador le han preguntado específicamente por unas palabras publicadas por el defensor inglés. Y es que el jugador colgó una foto en sus redes sociales en la que se podía leer el mensaje "Madrid y nada más", que alude al himno de la Décima. En este sentido, la prensa británica ha interpretado esas palabras como un desafío hacia el seleccionador. A esa pregunta, Thomas Tuchel dudó: "¿Como respuesta a no haberle convocado? Bueno, es comprensible", respondió.

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Sobre el hecho de dejar fuera a Trent Alexander-Arnold, el entrenador alemán tiene muy claro que quizá no esté siendo justo con la calidad y la trayectoria del jugador británico: "Sé que se genera revuelo cuando dejas fuera a un jugador como Trent. Le llamé y hablamos por teléfono, intenté explicarle la situación. Simplemente tiene que aceptarlo. Es solo una decisión. Una decisión deportiva. Es una decisión difícil, y tal vez dura, y tal vez, hasta cierto punto, injusta. Pero estas decisiones hay que tomarlas", afirmó en sala de prensa.

En este sentido, Thomas Tuchel siente que hay otros futbolistas que pueden aportarle más en lo que él quiere: "Creo que sé lo que Trent puede aportarnos, pero la decisión ha sido quedarnos con Ben White y Tino Livramento. Nos quedamos con los jugadores que tuvieron buenos entrenamientos con nosotros en septiembre, noviembre y diciembre", explica. Por su parte, el lateral inglés no pudo acudir a aquella citación porque se encontraba lesionado.

Descartan una mala relación entre Trent Alexander-Arnold y Tuchel

Sobre los otros jugadores, el seleccionador siente que otros futbolistas también merecen la oportunidad: "Ellos también necesitan minutos, y hay muchos buenos jugadores para esta posición. También está Djed Spence, que lucha por un puesto en el equipo", sentencia.

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Por otra parte, Sky Sports desmiente cualquier tipo de ruptura de relaciones entre Trent Alexander-Arnold y Thomas Tuchel. En este sentido, el citado medio aclara que ambos mantienen un trato excelente y que, más allá de dicha decisión deportiva, no hay nada que haya propiciado el descarte del lateral del Real Madrid por parte del técnico alemán.