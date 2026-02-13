Tuchel tiene dudas con Jude Bellingham, aunque es "optimista"

Saray Calzada 13 FEB 2026 - 11:40h.

Críticas en Inglaterra contra Thomas Tuchel por su gestión con Bellingham

Jude Bellingham se lesionó en el partido contra el Rayo Vallecano. Los plazos que se dieron para el inglés en un principio era de un mes, pero tras días ya con su proceso de recuperación desde la institución blanca comienzan a ser pesimistas y temen que esto pueda alargarse. Alguien que también está muy pendiente del futbolista en Thomas Tuchel. El seleccionador de Inglaterra tiene que dar una lista en las próximas semanas para el parón que hay en marzo y su presencia no parece estar garantizada.

En Onda Cero aseguraron que ya el Madrid temía que el inglés no pudiera volver hasta el inicio del mes de abril. Esto indirectamente le dejaría fuera de esta convocatoria teniendo en cuenta que lo dirán varios días antes de que se produzca la concentración.

Tuchel no está "seguro" de contar con Jude Bellingham

Tuchel confía en que los plazos se cumplan. "El Real Madrid es un poco más conservador en cuanto a las semanas que le quedan para recuperarse, pero Jude lo está intentando y, le conocemos, es superprofesional. Va a intentarlo todo para estar con nosotros en marzo", comentó a los medios ingleses tras el sorteo de la Nations League.

Los dos partidos que juega Inglaterra son amistosos ante Uruguay y Japón, pero es la ventana previa la Mundial por lo que todos los futbolistas querrán estar para demostrar al seleccionador inglés que pueden contar con él. Tuchel aseguró que mantiene contacto con Bellingham y que tiene algunas dudas con respecto a su presencia. "Por supuesto que estamos en contacto. Es algo normal, le deseamos lo mejor y todo lo que podamos hacer por él, lo haremos, es una pequeña carrera contra el tiempo. Soy optimista con que esté, pero no estoy seguro".

En el Madrid tienen claro que no quieren forzar con el jugador a pesar de que ahora se entra en un momento clave de la temporada. Está por ver si Inglaterra es tan cauteloso como el club blanco o lleva a Jude.