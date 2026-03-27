El plan del Como para retener a Nico Paz

Saray Calzada 27 MAR 2026 - 12:11h.

El director deportivo del Como ha hablado del futuro de Nico Paz

Las lágrimas de Nico Paz con el Como: "Se irá a casa pensando que es malo"

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Nico Paz es uno de los jugadores que más está destacando en Europa. Era canterano del Real Madrid y encontró en el Como un equipo en donde crecer y tener minutos. El club italiano se hizo con su propiedad, pero tras ver el crecimiento del jugador se ha rumoreado en algunas ocasiones que los blancos podrían rescatarle. El Como está haciendo una gran temporada, un hecho que le ha permitido estar en puestos de Champions. Carlalberto Ludi, director deportivo del equipo, ha hablado de esto en 'Radio Radio TV' y del futuro del jugador.

“En agosto, no podíamos ni imaginarlo; solo podíamos soñarlo. Confiábamos en que el equipo tenía una gran calidad técnica y sabemos que el entrenador es un maestro en el desarrollo de sus jugadores. Teníamos muchas esperanzas de hacerlo muy bien. Ahora soñamos con el cuarto puesto, pero aún nos queda mucho camino por recorrer”, dijo sobre el cuarto puesto en la Serie A.

La clave en el futuro de Nico Paz

El crecimiento del equipo en el campo tiene también como protagonista al entrenador. “Hay una completa sintonía entre las ambiciones de Cesc y las del club; estamos poniendo cada vez más recursos a su disposición para trabajar de la mejor manera posible. Hasta que ocurra algo que no podamos controlar, seguiremos adelante juntos. Dado lo que podemos ofrecerle, no nos preocupa que se vaya ahora mismo".

"Nico Paz está contento aquí; la posible participación en competiciones europeas podría convencerle de quedarse. Hay la posibilidad de que se quede. Este es un entorno ideal para los jugadores jóvenes: acogedor, ambicioso y centrado en la mejora. Tarde o temprano llegará el momento en que alguien se marche, pero ahora mismo no tenemos esa sensación”.

El centrocampista no solo comienza a ser un jugador jugoso para muchos equipos en Europa, pero parece que la clasificación del Como en Champions podría ser clave para su futuro. Hasta el momento lleva 11 goles y seis asistencias.