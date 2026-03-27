Pablo Sánchez 27 MAR 2026 - 08:43h.

Reflexión en el Real Madrid sobre el mediocentro que ficharán en verano

Analiza el posible fichaje de Rodri

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El debate en el Real Madrid sobre la necesidad de fichar a un mediocentro está agotado. El club está decidido a firmar a un futbolista de ese corte, una carencia que arrastra desde el adiós de Toni Kroos. Sobre el horizonte sondean varios nombres y uno es el de Rodri Hernández. El jugador del Manchester City aparece en las quinielas y hasta él mismo se dejó querer durante unas declaraciones con la selección española.

Sin embargo, los focos apuntan a otros nombres ante las dificultades que implicaría su negociación con contrato de por medio. El futuro fichaje del Madrid abre otros debates como quién podría ser su pareja en la medular. O, mejor dicho, quién es intocable dentro del vestuario para esa demarcación. Es ahí donde aparece la figura de Tchouaméni.

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La importancia del francés está fuera de toda duda, al menos para Manu Carreño, quien lo ve como un fijo. Independientemente del jugador que venga, Tchouaméni debe estar en el centro del campo del Madrid. Así lo explicó Manu en El Larguero de la Ser, donde también deslizó que nadie fue capaz de sentarlo, en referencia a entrenadores del pasado o incluso en la selección.

La opinión de Manu Carreño

"Hay un debate en el Madrid de que ese futbolista falta en el centro del campo ahora, si viene Rodri o Zubimendi, no sería para jugar con Tchouaméni. Pensar que él va a desaparecer de ese centro del campo... si el mediocentro que busca el Madrid va a venir y sobra Tchouaméni, vamos a ver. O juegan los dos juntos... no veo al Madrid diciéndole a Tchouaméni hasta luego porque venga Rodri. No lo hace Deschamps en Francia, ni Ancelotti, ni Xabi Alonso ni el que venga. Tchouaméni va a jugar con o sin Rodri", sentenció durante el programa.