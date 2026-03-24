Fran Duarte 24 MAR 2026 - 11:51h.

Achraf Hakimi estaría haciendo los primeros movimientos para formalizar su regreso al Real Madrid

Mbappé se deja ver en la Copa África 2025 con el '2' de Achraf Hakimi a la espalda

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Achraf Hakimi se ha convertido en uno de los mejores laterales del mundo. En el Paris Saint Germain lo ha conquistado todo y se ha convertido en uno de los jugadores franquicias tras la salida de Kylian Mbappé. Aunque su futuro en París podría ser más breve de lo esperado. Achraf tiene contrato en vigor con el PSG hasta 2029, pero, según adelanta Ramón Álvarez de Mon, el madrileño vería con buenos ojos volver al Real Madrid.

“Achraf desea regresar al Real Madrid y está dispuesto a moverse para ello. Su contrato hasta 2029 hacen muy complicada la operación, pero la relación entre el Real Madrid y el PSG ha mejorado en los últimos tiempos”, asegura Ramón Álvarez de Mon, a través de un post en ‘X’ y amplía mucho más a través de un vídeo en su canal de YouTube.

Achraf Hakimi quiere regresar al Real Madrid

El futbolista estaría dispuesto a “hacer movimientos para volver al Real Madrid” porque se encuentra en un punto de madurez en su carrera y le apetece regresar a la que fue su casa y dónde se formó como futbolista profesional. Según Álvarez de Mon lo más importante es que Hakimi ya está haciendo “movimientos” para intentar que lo sepa “la gente adecuada”.

Por parte del Real Madrid estarían encantados de poder firmar a un futbolista de la talla de Achraf y por su pasado como canterano del club. Además, todo apunta a que Carvajal podría acabar su etapa en el Madrid este verano y sería un relevo ideal para competir con Trent Alexander-Arnold en el lateral. La temporada es muy larga y ya se ha visto que con tantos partidos y en tantas competiciones, ambos futbolistas podrían disfrutar de minutos sin problemas. También suma su amistad con Kylian Mbappé, uno de sus mejores amigos y que incluso fue a verle a la Copa África para verle jugar con Marruecos. El francés podría intentar convencerle para su regreso, aunque por lo que parece ya está convencido con esta decisión.

La última parte, y quizá la más importante, es la del PSG. Achraf es uno de los líderes del vestuario parisino y evidentemente tendrían que estar por la labor de querer vender. A día de hoy las relaciones entre el PSG y el Real Madrid han mejorado muchísimo desde el acuerdo con la UEFA para terminar con el proyecto de la Superliga y ya no mantienen esa posición de no querer negociar como pasó con el fichaje de Mbappé.

Con todo esto no deja de ser una operación muy complicada y con un coste económico elevado. Lo que más puede influir en que acabe en buen puerto es la actitud del jugador y el cambio de rumbo que ha tomado el Madrid con su política de fichajes. Desde el club creen que deben ir a por jugadores consolidados después de haber hecho las apuestas por jugadores más jóvenes otros años. Ahora se ven con la capacidad de poder fichar a uno de los mejores laterales derechos del mundo y no podría haber un mejor fichaje que el de Achraf Hakimi.