Jorge Morán 23 MAR 2026 - 21:04h.

El jugador suena con fuerza para reforzar al Real Madrid

El guiño madridista de Enzo Fernández con los rumores de su fichaje: "El Madrid siempre"

Compartir







Enzo Fernández será el gran culebrón del mercado de fichajes del verano. El argentino parece no estar cómodo en el Chelsea y son muchos los equipos interesados en su incorporación. Pero si hay un equipo que está por delante de todos, ese es el Real Madrid, quién incluso adelanta al Atlético para hacerse con uno de los mejores del mundo en su puesto.

Y es que Enzo no está nada feliz con su situación en Inglaterra. El Chelsea se gastó una millonada en el argentino para que fuera su pilar del proyecto, pero la falta de incorporaciones de nivel y el fracaso tanto en la Premier League, como en la Champions League, hacen que el mediocentro se esté replanteando su futuro fuera de los blues.

PUEDE INTERESARTE El gesto viral entre Florentino Pérez y Dani Carvajal que da pistas de su futuro en el Real Madrid

El Mundial, la clave para el fichaje de Enzo Fernández por el Madrid

Enzo Fernández será uno de los fijos de Lionel Scaloni con Argentina en el Mundial 2026. Con 25 años y una gran experiencia a sus espaldas, el ex del Benfica será el líder de la campeona del mundo en la búsqueda de la reconquista del trofeo. Un torneo en el que habrá muchas miradas puestas sobre él, sobre todo de un Real Madrid que espera poder convencerlo para reforzar su centro del campo.

Desde la salida de Kroos y Modric, el club blanco se ha visto huérfano de un líder en la sala de máquinas. Y para Florentino Pérez, Enzo es el jugador perfecto. Incluso los periodistas se atreven a preguntarle directamente sobre su futuro de blanco aunque, por el momento, Fernández se encargue de cerrar la puerta.

"Ahora quedan unos meses para que termine la temporada. ¿El Madrid? La verdad que nada, cero charlas. Ahora estamos enfocados en Chelsea, en lo que queda de los últimos partidos. Después del Mundial se verá", dijo antes de incorporarse a la convocatoria de la albiceleste.

Unas declaraciones que llegan en el peor momento del Chelsea. La salida de Maresca, que les llevó a la conquista del Mundial de Clubes, no sentó nada bien en el vestuario. Según la prensa inglesa, muchos jugadores han alzado la voz con el futuro del proyecto y, entre ellos, está Enzo Fernández.

Su descontento va en aumento y parece que la opción del Real Madrid coge fuera. Enzo es un asiduo de Madrid, le encanta la capital y sueña con jugar en el Bernabéu. Una situación que, hasta después del Mundial, no se desatascará.