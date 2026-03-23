El gesto viral entre Florentino Pérez y Dani Carvajal que da pistas de su futuro en el Madrid

Saray Calzada 23 MAR 2026 - 17:02h.

Dani Carvajal tiene una situación delicada en el Madrid que le aleja del Mundial

ElDesmarket Temporada 1 Programa 20

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En ElDesmarket se ha analizado todo lo que ha dado de sí el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Vinicius fue uno de los nombres propios del encuentro. Sus dos goles fueron claves en la victoria del equipo blanco y tras ello se está hablando mucho del liderazgo de jugadores y de capitanes que lleven la voz cantante. En el partido del Bernabéu se vio varios futbolistas que llevaron el brazalete en el campo, pero no está muy claro esta temporada quién lo lleva en el vestuario.

Algunos echan en falta la figura de un líder espiritual en el vestuario, más allá de jugadores que puedan marcar la diferencia en el campo. Dani Carvajal es de los pocos veteranos que quedan, pero su situación personal en el club blanco hace que no pueda ejercer bien este papel como han destacado en el podcast. El lateral derecho saltó al once titular porque Trent llegó tarde a una de las sesiones de entrenamiento previas al derbi.

Dani Carvajal, pendiente de su futuro y del Mundial

Sabe que su papel esta temporada es más que secundario y su preocupación con esto ya no es solo la pérdida de peso en el equipo, sino de cara al Mundial. En la lista de marzo de Luis de la Fuente se ha quedado fuera y dijo en rueda de prensa que si juega le podrá llevar, pero es que hasta ahora su participación en el campo desde que se recuperó ha sido escasa y todo ello lleva a pensar que al final de la temporada se irá del Real Madrid como comentó Dani Martidí en ElDesmarket.

Hay una imagen de la que se está hablando mucho en redes sociales y que puede demostrar la frialdad que hay ahora mismo entre Carvajal y el presidente de cara a seguir estando ligados en un futuro. Se dio en la previa del derbi, Florentino se esperó para saludar a todos los jugadores y el cuerpo técnico cuando llegaron al Bernabéu, con algunos se abraza, intercambia palabras y con otros como fue el caso del capitán blanco, un simple choque de manos sin apenas cruzar la mirada.

Cada aparición suya en el equipo puede ser de las últimas que dispute con el Real Madrid. Su cuñado, Joselu Mato, lo sabe y por eso no se quiso perder un partido como el derbi. Quién sabe si será el último en el que vea a Carvajal vistiendo la camiseta blanca.