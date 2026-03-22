La confianza de Vinicius Junior en este tramo de la temporada: "Siempre mejoro"

Alberto Cercós García 22 MAR 2026 - 23:35h.

Vinicius se marcha del Santiago Bernabéu con un doblete y mantenido al Madrid vivo en la lucha por LaLiga

Johnny Cardoso se queja de la diferente vara de medir en el derbi: "No usó el criterio para los dos lados"

Compartir







Es uno de los nombres propios de la noche. Vinicius Júnior ha vuelto a ser protagonista en el Real Madrid, y es que el brasileño no solo ha vuelto a ver puerta hasta en dos ocasiones, sino que su rol en el césped ha sido vital para que los locales superasen 3-2 al Atlético de Madrid. Vinicius, ante los micrófonos de Real Madrid TV, señaló que “no” sabe qué pasa con él pero que “cuando llega este momento de la temporada”, el tramo que define los grandes títulos, “siempre” mejora. Y es la cruda realidad. En los momentos más importantes del Madrid, Vini siempre aparece. Lo hizo el otro día en Champions ante el Manchester City y lo ha hecho esta misma noche contra el Atleti. El brasileño se crece y eso, él, lo sabe.

"Estoy muy contento porque he trabajado toda la temporada para partidos como estos. Y cuando llega este momento de la temporada... no sé qué pasa conmigo, que siempre mejoro. Siempre marco y doy asistencias. El presidente -Florentino Pérez- siempre me dice que tengo que marcar dos goles y hoy he marcado dos, van para él", declaró en Real Madrid TV.

PUEDE INTERESARTE La roja a Fede Valverde por una patada a Álex Baena que indigna al Real Madrid y la explicación de Munuera Montero

Vinicius pone en valor la victoria

Más allá del nuevo doblete que ha logrado esta noche en el Bernabéu, Vinicius valora la victoria ya que les permite seguir vivos en la lucha por la Liga. "Estoy muy contento con el partido que hemos hecho. Lo controlamos desde el principio, pero encajamos gol. Estamos evolucionando, trabajando mucho para partidos como estos y para que los madridistas se vayan felices con una victoria", reflexiona el delantero del Madrid.

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid se mantiene en la lucha por LALIGA ante un Atlético que vendió cara su piel

"El mérito es de todos: entrenador, jugadores y afición. De todo el trabajo que hemos hecho durante la semana. Fuimos a Manchester, ganamos y defendimos bien. Y aquí tuvimos muy claro desde el principio el plan de partido. Y eso ha marcado la diferencia", añade. Por último, lamentó que se pare el fútbol de clubes durante dos semanas porque el Real Madrid, en su opinión, está “en buena racha. Una pena. Lo mejor habría sido poder seguir, no parar, porque estamos en una buena racha. Pero nos vamos con las selecciones... Ojalá podamos volver todos sin lesiones porque llega el tramo más importante de la temporada”, dijo.