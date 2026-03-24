Jorge Morán 24 MAR 2026 - 00:44h.

El ex técnico del Liverpool aseguró que nunca hubo nada con los blancos

Anuncian el futuro de Jürgen Klopp: hay sorpresa y afecta al Real Madrid

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Cuando mejor está el Real Madrid de la mano de Álvaro Arbeloa, vuelven a aparecer los rumores sobre Jürgen Klopp. El alemán es el gran sueño de la directiva y de muchos de los aficionados pero su situación nunca ha estado cerca de terminar en el banquillo del Bernabéu. Algo que él mismo ha aclarado en un acto en el que negó cualquier contacto con Florentino Pérez.

El ex entrenador de Borussia Dortmund y Liverpool siempre ha estado sondeando para el banquillo blanco. Y aunque muchos le sitúan también como seleccionador alemán, el técnico se encuentra como jefe del departamento de fútbol de Red Bull. Puesto que, por ahora, no piensa abandonar, aunque no reniega sus ganas de volver a entrenar.

"Ahora mismo no pienso en eso, por suerte no hay ningún motivo", comenzó diciendo. "Para mi edad en la vida estoy bastante avanzado, pero como entrenador no estoy completamente acabado. No he alcanzado la edad de jubilación. Quién sabe lo que vendrá en los próximos años. Pero no hay nada planeado", aseguró.

Klopp niega cualquier contacto con el Real Madrid

Durante un acto en Münich, Klopp fue preguntado por los rumores que apuntaban a que entrenaría al Real Madrid en un futuro. "Está bien que hablemos de esto", dijo antes de cuestionar esas informaciones. "¿Cuándo una noticia es una noticia? ¿Cuándo alguien coge un papel y escribe algo o cuando hay algo de verdad?", señaló.

"¿Cómo tendría que ser la situación? ¿Qué el Madrid me me llame y diga: ‘Oye Jürgen, ¿puedes imaginártelo?’? ¿Florentino Pérez al teléfono diciendo: ‘Jürgen, ¿Qué tal? ¿Te apetece?’", dijo irónicamente sobre unos rumores que empiezan a cansarle. "¿Basta con que algún medio —no sé si es IA o si hay personas detrás— escriba cualquier basura? Me molesta. Y luego tengo que estar respondiendo constantemente", dijo mosqueado.

Klopp incluso dejó claro que el contacto con los blancos nunca había existido. "Si el Real Madrid hubiera llamado, se habría sabido en algún momento. Pero todo esto son tonterías. No han llamado ni una sola vez, ni una. Mi agente está ahí, podéis preguntarle. Tampoco le han llamado a él nunca ha existido", explicó.

"Imaginaos cuánto tiempo llevamos ya con esta historia… Y se supone que también voy a entrenar al Atlético de Madrid, quizá al mismo tiempo. De verdad que debéis cuestionaros un poco con esto", zanjó entre risas.